S Michalem Plavcem Z Národního technického muzea znovu otevíráme záznam putování mise Thomase Howarda, lorda Arundela z roku 1636, kterou zaznamenal a knižně vydal William Crowne. Družinou, jejíž součástí byl pražský rodák Václav Hollar, jsme opustili ve chvíli, kdy se po náročném putování morem a hladem zmítanou Evropou dostali do Lince. Po tamních audiencích u císaře Ferdinanda II. zamířili po Dunaji do Vídně a později do Čech.
Angličan William Crowne občas zápolil s historickými fakty a nejspíš přebíral i nejrůznější zkazky a fámy.