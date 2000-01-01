Světové prvenství si připsali vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), když se jim dodávkou podařilo převézt antihmotu v podobě 92 antiprotonů. Nyní zjišťují, zda o některé antičástice nepřišli.
Převážet antihmotu není nic jednoduchého, kdyby se dostala do kontaktu se skutečnou hmotou, byť jen na zlomek sekundy, byla by zničena v rychlém záblesku energie.
„Továrna na výrobu antihmoty“, společnosti CERN, je jediným místem na světě, kde lze antiprotony vyrábět, skladovat a studovat. Dva po sobě jdoucí zpomalovače, Antiproton Decelerator (AD) a Extra Low Energy Antiproton ring (ELENA), poskytují několik experimentů s nízkoenergetickými antiprotony – čím nižší je jejich energie, tím snadněji je lze skladovat a studovat. Na snímku z roku 2014 je budova, pod kterou se nachází ELENA
Schéma zařízení AD/ELENA. Zařízení AD o obvodu 183 m vymezuje prostor, v němž se nachází ELENA a experimentální zóny.
Snímek nainstalovaného prstence ELENA s jednotlivými prvky
Antiproton Decelerator (AD) v CERNu
Na předchozích snímcích byly v představeném zařízení vyrobeny antiprotony, které vědci uložili do speciálního kryogenního kontejneru nazvaného Penning vlastní konstrukce.
Antiprotony byly zavěšeny ve vakuu uvnitř speciálně navrženého boxu a udržovány na místě podchlazenými magnety. Tyto supravodivé magnety ochlazené na -269 stupňů Celsia umožnily antiprotonům vznášet se ve vakuu a bez dotyku s běžnou hmotou.
V rámci metodického cvičení trvajícího asi tři hodiny jeřáb pomalu zvedl téměř 1 000 kilogramů vážící kryogenní box a přesunul ho přes rozlehlou laboratoř na nákladní vůz, uvedla agentura AP.
Samotná jízda po areálu CERNu trvala jen asi půl hodiny a měla otestovat, jak – pokud vůbec – lze tyto nepatrné částice přepravit po silnici. Úspěch umožní dopravu antiprotonů z CERNu k výzkumníkům v zahraničí.
Antihmota je přirozeně se vyskytující třída částic, která je téměř totožná s běžnou hmotou, s výjimkou elektrického náboje a magnetického momentu, které jsou obráceny. Podle fyzikálních zákonů měl velký třesk produkovat stejné množství hmoty a antihmoty.
Tyto opačné částice by se navzájem rychle zničily a zanechaly prázdný vesmír. Náš vesmír však obsahuje převážně hmotu a tato nerovnováha po desetiletí mátla vědce. Fyzikové mají podezření, že existují skryté síly, které mohou vysvětlit, proč hmota přežila a antihmota téměř zmizela.
