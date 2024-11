Rozřízl hruď a srdce pořád bilo. Omyl nakonec stál průkopníka anatomie život

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Medici se o něm dodnes učí. Bruselský rodák Andreas Vesalius, průkopník anatomie a velký propagátor pitev, zemřel před 460 lety při pouti do Svaté země. Má se za to, že ji podnikl jako pokání. Za co?