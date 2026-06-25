Za posledních 150 let se povrch Země ohřál přibližně o 1,35 stupně Celsia. Došlo k tomu vlivem lidské činnosti. Oblast chladné skvrny ovšem tvoří výjimku. Teplota v ní naopak klesá. Odborníci zmiňují hodnotu okolo jednoho stupně. O existenci blobu se ví už od roku 2005. Vysvětlit ji se však ukázalo jako poměrně tuhý oříšek. Před šestnácti lety navrhli Mihai Dima a Gerrit Lohmann z Wegenerova institutu pro polární a mořský výzkum v německém Bremerhavenu souvislost tepelné díry s oslabováním klíčového systému mořských proudů.
Konkrétně to má být Atlantická meridionální cirkulace (AMOC, z angl. Atlantic Meridional Overturning Circulation). Jde o jednu z větví celosvětové soustavy, která míchá vodu v oceánech podle teploty a slanosti. Tuto soustavu označují vědci jako termohalinní výměník.
AMOC přivádí teplou a slanou vodu z oblasti Mexického zálivu k evropským břehům. V severním Atlantiku klesá ke dnu a vrací se zase zpátky. Nejznámější větev AMOC je bezpochyby teplý Golfský proud.
Systém má zásadní vliv na životní prostředí starého kontinentu. Evropa se jeho vlivem ohřívá. Bez AMOC by v ní panovaly podobné podmínky jako v Kanadě. Zdá se však, že zhruba od padesátých let minulého století tepelný dopravník v Atlantiku slábne.