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Záhadná studená skvrna v Atlantiku je známka kolapsu proudů. Island zamrzne

Radek John
Zatímco se Země jako celek otepluje, v jedné oblasti severního Atlantiku naopak rtuť teploměru klesá. Chladná skvrna, tepelná díra nebo také studený blob se rozkládá jihovýchodně od pobřeží Grónska. Vědci přišli s několika teoriemi, které jev vysvětlují.
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Za posledních 150 let se povrch Země ohřál přibližně o 1,35 stupně Celsia. Došlo k tomu vlivem lidské činnosti. Oblast chladné skvrny ovšem tvoří výjimku. Teplota v ní naopak klesá. Odborníci zmiňují hodnotu okolo jednoho stupně. O existenci blobu se ví už od roku 2005. Vysvětlit ji se však ukázalo jako poměrně tuhý oříšek. Před šestnácti lety navrhli Mihai Dima a Gerrit Lohmann z Wegenerova institutu pro polární a mořský výzkum v německém Bremerhavenu souvislost tepelné díry s oslabováním klíčového systému mořských proudů.

Konkrétně to má být Atlantická meridionální cirkulace (AMOC, z angl. Atlantic Meridional Overturning Circulation). Jde o jednu z větví celosvětové soustavy, která míchá vodu v oceánech podle teploty a slanosti. Tuto soustavu označují vědci jako termohalinní výměník.

AMOC přivádí teplou a slanou vodu z oblasti Mexického zálivu k evropským břehům. V severním Atlantiku klesá ke dnu a vrací se zase zpátky. Nejznámější větev AMOC je bezpochyby teplý Golfský proud.

Systém má zásadní vliv na životní prostředí starého kontinentu. Evropa se jeho vlivem ohřívá. Bez AMOC by v ní panovaly podobné podmínky jako v Kanadě. Zdá se však, že zhruba od padesátých let minulého století tepelný dopravník v Atlantiku slábne.



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