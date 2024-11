Spletli jsme se, vrak to není. Pátrání po letadle legendární pilotky pokračuje

„Je to ta nejkrutější formace, kterou příroda vytvořila,“ cituje šéfa společnosti, pilota a bývalého zpravodajského důstojníka amerického letectva Tonyho Romea web stanice CNN.

„Je to jako by snad někdo ty kameny postavil do formace tvaru jejího letadla jen, aby si zahrál s někým, kdo ty trosky hledá,“ dodal Romeo s tím, že ho překvapilo, že vyfocený objekt nebylo alespoň jiné letadlo či jiný objekt.

„Nebouchali jsme žádné lahve šampaňského, protože jsme si chtěli být stoprocentně jistí,“ vrátil se Romeo k lednovému oznámení, že se trosky letadla možná podařilo identifikovat.

Právě na začátku roku sonarové snímky na mořském dně asi 161 kilometrů od ostrova Howland v Tichém oceánu odhalily anomálie. Díky tomu se znovu obnovil celosvětový zájem o osudy letounu Lockheed 10-E Electra.

Deep See Vision se na místo vrátila začátkem listopadu a původní snímek identifikovala jako skalní útvar. V následném příspěvku na Instagramu společnost uvedla, že v pátrání pokračuje.

Propátrala více než 2 590 kilometrů čtverečních a celkově přes 19 tisíc čtverečních kilometrů oceánu, řekl Romeo. Samotný skalní útvar se nachází asi 4 877 metrů pod hladinou.

První žena, která přeletěla Atlantik

Earhartová byla ve své době leteckou celebritou. V roce 1932 jako první žena samostatně přeletěla Atlantský oceán.

Vrcholem její kariéry měl být let kolem světa, který plánovala od roku 1935.

První pokus na jaře roku 1937 skončil neúspěchem a lehkou nehodou. Druhý pokus zahájila Earhartová v květnu téhož roku, po opravě svého Lockheedu Electra, na svou dobu velmi moderního stroje, který byl vybaven speciálně pro dlouhé lety.

S navigátorem Fredem Noonanem odstartovali z Kalifornie a zamířili na jihovýchod. V červenci 1937 za sebou měli 35 tisíc kilometrů a zbývalo jim posledních 11 tisíc na přelet Tichého oceánu.

Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli. Dvojice byla prohlášena za ztracenou poté, co je americká vláda 16 dní neúspěšně hledala.

Romeo věří, že se příběh legendární pilotky podaří uzavřít a věří, že to třeba inspiruje i někoho jiného, aby se pokusil hádanku vyřešit. „Chci vidět nalezené letadlo. Někde tam je. Nezmizela jen tak ve vzduchu.“