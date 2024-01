Legendární pilotka zmizela před 86 lety. Asi jsme našli trosky, tvrdí důstojník

„Asi máme trosky letadla, v němž před 86 lety zmizela legendární americká letkyně Amelia Earhartová,“ oznámila tento týden Mezinárodní skupina pro záchranu historických letadel.

Autor objevu, pilot a bývalý zpravodajský důstojník amerického letectva Tony Romeo, utratil v průběhu pátrání podle informací zpravodajského webu Business Insider kolem jedenácti milionů dolarů.

O ztroskotání letadla Amelie Earhartové, která se se svým navigátorem pokusila obletět svět, psaly noviny po celém světě.

Romeo se v prosinci vrátil ze stodenní cesty, na kterou se vydal se šestnáctičlenným týmem výzkumníků a „bezpilotní“ ponorkou Hugin od norského výrobce Kongsberg. Průzkum začal v srpnu u ostrova Kiribati a během pátrání pokryl 5 200 čtverečních mil (13 468 čtverečních kilometrů) mořského dna.

Sonarový snímek objektu, který připomíná vrak letadla, vznikl zhruba 160 kilometrů od Howlandova ostrova, ale v obrovském množství dat ho nalezli až zhruba dva měsíce po pořízení, takže už se nešlo na dané místo vrátit a prozkoumat ho podrobněji.

Ponorka Hugin s jedním z průzkumníků

Dorothy Cochraneová, kurátorka Národního muzea letectví a kosmonautiky Smithsonova institutu, potvrdila pro Wall Street Journal, že místo nálezu odpovídá předpokládané trase letu Earhartové, a dokonce koresponduje s oblastí, kde se předpokládá, že ke ztroskotání došlo.

Brzdit nadšení je však na místě. Nalezený objekt tvarem připomínající letadlo leží v hloubce přes pět kilometrů a bez dalšího podrobného průzkumu pomocí ponorky vybavené sonary, kamerami a dalšími senzory není možné přesně říct, co Romeo vlastně našel, natož potvrdit, že jde skutečně o trosky letadla Earhartové.

„Jakmile bude tento krok dokončen, zapojí se do průzkumu spousta lidí ze Smithsonova institutu, rodina a také investoři, protože to bude drahá operace. A pak budeme přemýšlet: ‚Jak to letadlo vyzvedneme? Jak ho zachráníme?“ uvedl Romeo pro Business Insider. A dodal: „Tak daleko ještě nejsme. Ale myslím si, že Američané chtějí, aby letadlo bylo ve Smithsonově muzeu, kam patří. Ne na dně oceánu.“

Nejde o první „nález“ trosek stroje Lockheed Electra. Takto jsme třeba v červnu 2013 informovali o jiném sonarovém snímku, který měl zachycovat trup zříceného letounu.

Jak se ukázalo, byl to jen další z řady „planých poplachů“ těch, kteří do pátrání po troskách legendárního letadla vložili spoustu energie i financí.

První žena, která přeletěla Atlantik

Legendární americká letkyně Amelia Earhartová se narodila 24. července 1897. Létat se naučila v roce 1921 a brzy začala pokořovat jeden ženský rekord za druhým. V roce 1932 vstoupila do dějin letectví jako první žena, která samostatně přeletěla Atlantický oceán.

9. března 2018

Vrcholem její kariéry měl být let kolem světa, který plánovala od roku 1935. První pokus na jaře roku 1937 skončil neúspěchem a lehkou nehodou. Druhý pokus zahájila Earhartová v květnu téhož roku, po opravě svého Lockheedu Electra, na svou dobu velmi moderního stroje, který byl vybaven speciálně pro dlouhé lety.

S navigátorem Fredem Noonanem odstartovali z Kalifornie a zamířili na jihovýchod. V červenci 1937 za sebou měli 35 tisíc kilometrů a zbývalo jim posledních 11 tisíc na přelet Tichého oceánu.

Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli.