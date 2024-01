Umělá inteligence narušila teorii o unikátnosti otisků prstů

Vědecký časopis Science přinesl minulý týden studii, jež narušuje dlouhodobý úzus o neopakovatelnosti vzoru, který nám na bříškách prstů vykreslují papilární linie.

Tým americké univerzity vycvičil nástroj umělé inteligence, aby prozkoumal 60 000 otisků prstů a zjistil, které z nich patří stejnému člověku. Výzkumníci tvrdí, že technologie dokázala s vysokou přesností určit, zda otisky z různých prstů pocházejí od jednoho člověka.

Podle BBC si však nejsou ani sami výzkumníci jisti, podle čeho systém shodu nachází. „Nevíme jistě, jak to umělá inteligence dělá,“ přiznal podle serveru profesor Hod Lipson, robotik z Kolumbijské univerzity, který na studii dohlížel.

Jak vědci připomínají, otisky prstů jsou nedílnou součástí biometrické digitální autentizace a také se využívají ve forenzních vědách. Podle nich jsou však založeny na neprokázaném předpokladu, že žádné dva otisky prstů, dokonce ani z různých prstů téže osoby, nejsou stejné.

„To je činí nepoužitelnými ve scénářích, kdy předložené otisky prstů pocházejí z jiných prstů, než které jsou zaznamenány. V rozporu s tímto převládajícím předpokladem prokazujeme s více než 99,99% spolehlivostí, že otisky prstů z různých prstů téže osoby mají velmi silnou podobnost,“ píšou vědci ve studii.

Systém strojového učení se spíše než na tradiční markery, které se používají při porovnávání otisků prstů, zaměřil na orientaci vzorů ve středu prstu.

„Je zřejmé, že se nepoužívají tradiční markanty, které kriminalisté používají již desítky let,“ řekl profesor Lipson pro BBC. „Zdá se, že využívá něco jako zakřivení a úhel závitů ve středu.“

Systém nejdříve zkoumal jeden pár prstů a dosáhl úspěšnosti přes 75 procent. Zkoumáním více párů se pak přesnost postupně zvýšila až k výše uvedenému procentu.

Výsledek by mohl přinést zajímavé změny nejen do forenzních věd. Pokud by bylo možné spojit více prstů s jednou osobou, mohl by třeba mobilní telefon odemknout uživatel i jinými prsty, než jaké mají zadané v systému. A naopak bylo by možné spojit více míst činu s jednou osobou, která na nich zanechala otisky různých prstů, které nemusejí být v databázi.

„Naše experimenty naznačují, že v některých situacích může tento vztah zvýšit efektivitu forenzního vyšetřování téměř o dva řády,“ uzavírají vědci pracující na studii.