Protijedy na hadí uštknutí vytváří AI během sekund. Běžná cesta trvá i roky

Myšlenka nasadit umělou inteligenci do boje s hadím uštknutím Timothyho Jenkinse nijak zvlášť nelákala. Na tom se nic nezměnilo, ani když si přečetl v časopise Nature článek, v němž tým nobelisty Bakera z Washingtonské univerzity popisoval jednoduchý vývoj bílkovin předem určených vlastností pomocí umělé inteligence RFdiffusion. Jenkins pátral po látkách, které by se vázaly na bílkovinné molekuly hadích toxinů a neutralizovaly je. Kdyby RFdiffusion fungovala tak, jak Baker a spol. psali, pak by snad mohla AI navrhnout účinný protijed. Jenkinsovi však připadala tato představa přitažená za vlasy.

Půvab práce RFdiffusion spočívá v tom, že „vymyslí“ i takovou bílkovinnou molekulu, jaká se nikde na světě nevyskytuje. Vědcům zároveň prozradí i strukturu genů, podle kterých by se taková bílkovina dala vyrobit.