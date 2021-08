Budoucnost běhání je v 3D tisku. Toto jsou tenisky, které vám pomohou zrychlit

Pokud jste sledovali letošní letní olympijské hry v Tokiu pozorně, možná jste si všimli, že někteří sportovci se při vyhlašování výsledků na pódiu objevili v nepřehlédnutelných bílo-červených teniskách, které všímavé oko na první pohled zaujaly svou zajímavou, strukturovanou, místy až průhlednou podrážkou.

Jedná se o nový model tenisek s komplikovaným názvem 4DFWD, jež odkazuje k technologii 4D a pohybu vpřed (forward). Za teniskami stojí několik let práce, testování v běžecké komunitě, datová analýza běžeckých dat, a zejména snaha učinit z běhání co možná nejpříjemnější aktivitu, která bude nejen profesionální běžce co nejméně namáhat a bude naopak sloužit v jejich prospěch.

Boty z tiskárny otevírají nové možnosti

Zní to příliš dobře, aby to byla pravda? Jen čtěte dál. „Jde o design, který vás při běhu posune vpřed. Proto bude skvělou volbou pro dlouhé tratě, kdy máte ambici běžet daleko, dlouho a zároveň chcete mít stále dostatečný komfort,“ představuje novinku hlavní trenér adidas Runners Prague a maratonec Jan Pernica, který byl mimo jiné běžeckým trenérem na zmíněných hrách v Tokiu.

„Běžecké boty s mezipodešví z 3D tiskárny jsou podle mě budoucnost. Jsou pro sportovce jako stvořené, otevírají nám úžasné možnosti,“ míní německá běžkyně na dlouhé tratě Miri Dattkeová. „Pořídit si správnou tréninkovou obuv je pro můj režim opravdu důležité, abych se ujistila, že se připravuji správným způsobem, který mi pomůže dosáhnout mých cílů. Adidas 4DFWD vypadá skvěle a poskytuje perfektní kombinaci pohodlí a výkonu při mých tréninkových bězích,“ doplňuje k novince nizozemská běžkyně na 200 metrů Dafne Schippersová.

Testováno těmi nejzkušenějšími

Mřížková struktura mezipodešve, která díky své pružnosti ulehčuje pohyb a která vznikla díky dlouhodobé spolupráci se společností Carbon specializující se na inovativní 3D tisk, byla vybrána z pěti milionů testovaných možností a je z 39 % vyrobena z biologického materiálu.

Většina modelů pak obsahuje funkční recyklované materiály Primegreen a recyklovaný materiál tvoří i polovinu svrchní části boty. Co je ale nejdůležitější – mřížková struktura mezipodešve byla speciálně upravena tak, aby se při dopadu na zem stlačila dopředu, a pomohla tak běžcům minimalizovat ztrátu rychlosti. „Výsledkem je, že se maximální brzdná síla sníží o 15 %, protože mezipodešev přesměruje tyto nárazové síly při dopadu do pohybu vpřed. Při každém kroku vás tak bota jakýmsi způsobem vykopne dopředu, čímž se zvětší i váš běžecký krok a zvýší ekonomičnost běhu,“ vysvětluje Pernica, v čem je vyvinutá technika unikátní. Jen pro zajímavost, ve srovnání s předchozí generací mezipodešve 4D generuje model adidas 4DFWD při vertikálním zatížení v podmínkách mechanického testování třikrát větší pohyb dopředu.

Není proto překvapením, že několikaletý vývoj tenisek nebyl jen tak. Technologie 4DFWD byla testována řadou bio-mechanických testovacích postupů na univerzitě v Calgary, kde se na běžeckých pásech analyzovaly specifické oblasti, jako je pohyb vpřed, brzdná síla a ekonomika běhu. Technologie byla také rozsáhle testována se samotnými zkušenými běžci, a to nejen v Německu, ale i ve Spojených státech.

Kromě olympijské červeno-bílé varianty, která vzdává hold hostitelské zemi, vypouští společnost adidas do světa i čistě bílou variantu se třemi černými pruhy nebo dvě kombinace černé a svítivě zelené barvy s názvem Hero Core Black. Vyznavači méně nápadných barev pak ocení pudrovou variantu s jemnými růžovými akcenty, dostupnou v dámské verzi.

Jako na obláčku, podrážka zajišťuje jemný dopad

Na trh se ale dostane také nový model adidas 4DFWD PULSE, který kombinuje technologie 4D a EVA, a zajišťuje tak co možná nejjemnější dopad při každém kroku. Navíc, třívrstvý svršek ze síťoviny byl u modelu 4DFWD PULSE navržen s cílem, aby plynule podporoval pohyb nohy ve směru pohybu.

„Varianta PULSE díky dokonalému tisku přesně kopíruje terén a je skvělou volbou pro pohodlný běh. A to právě díky použité mezipodešvi EVA a šikmé patě, která zlepšuje absorpci nárazu. Tento jedinečný design zaručuje při dopadu hladký přechod z paty dopředu,“ uzavírá debatu o jedné z nejžhavějších technologických novinek v oblasti sportovní módy trenérka adidas Runners Prague Dana Pernicová.

Na závěr nezbývá než dodat, pokud vás ještě doteď běh nepřesvědčil, s 4DFWD máte nejvyšší čas začít.