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Vyvinula molekulu, která umí najít nádor. Češka zkoumá rakovinu v Německu

Anna Bortlová
  20:00
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„Chemie mě bavila i v době, kdy jsem na oblečení nosila spínací špendlíky, půlku hlavy jsem měla červenou a zpívala jsem v kapele Utrum. Puberta byla náročná,“ vzpomíná chemička Adéla Šimková. | foto: Anna Kovačič

Adéla Šimková vyvíjí molekuly, které dokážou zacílit nádorové tkáně v těle. „Vždycky jsem chtěla vědět, jak věci fungují,“ říká maminka dvou holek, která ve volném čase míchá koktejly a tančí u tyče. A které v laboratoři bouchají jenom emoce.

V jakých chvílích nastávají u vás v laboratoři exploze?
Vzhledem k tomu, že se neustále zpřísňují pravidla bezpečnosti práce, k výbuchům v laboratořích už moc nedochází. Všechny experimenty, které by mohly skončit explozí, jsem vždy náležitě zchladila. Jednou mi vybublala kyselina dusičná do digestoře, což byla hlavně otrava uklízet. Takže mně v laboratoři bouchají jenom emoce. K jednomu objevu vede řada slepých uliček a to je občas velmi frustrující. Ale když to konečně vyjde, o to větší radost potom nastane.

Moje molekula funguje jako doručovací služba, která zároveň léčivo v nádorové tkáni udrží.

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