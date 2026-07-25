V jakých chvílích nastávají u vás v laboratoři exploze?
Vzhledem k tomu, že se neustále zpřísňují pravidla bezpečnosti práce, k výbuchům v laboratořích už moc nedochází. Všechny experimenty, které by mohly skončit explozí, jsem vždy náležitě zchladila. Jednou mi vybublala kyselina dusičná do digestoře, což byla hlavně otrava uklízet. Takže mně v laboratoři bouchají jenom emoce. K jednomu objevu vede řada slepých uliček a to je občas velmi frustrující. Ale když to konečně vyjde, o to větší radost potom nastane.
Moje molekula funguje jako doručovací služba, která zároveň léčivo v nádorové tkáni udrží.