Kvíz:

Umíte lokalizovat exotické tratě a různé železniční zajímavosti?

19. října 2025

V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a letopočty. V relativně jednoduchém kvízu se budeme ptát pouze na lokace. Případné dotazy a připomínky ke kvízu zodpovíme na mailu Radek.Folprecht@idnes.cz.

Otázka 1/22

Kde se můžete svézt nejslavnějším vyhlídkovým vlakem, oficiálně pojmenovaným Glacier Express, kterému se bez hanlivého podtextu říká nejpomalejší rychlík světa?

