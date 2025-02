Propojení příjezdové a odjezdové haly, zbourání ikonického ostrovního nástupiště a přeměna chodníků kolem nádraží na autobusové zastávky. To je plán Správy železnic, jak za zhruba padesát miliard...

KSČ nechce drahotu. I před 100 lety protestovali komunisté proti vládě

Bylo to také v únoru, i když v roce 1925, tedy 23 let před takzvaným „vítězným únorem“, který uvrhl Československo do totality, kdy KSČ svolala velké demonstrace po celé republice proti drahotě....