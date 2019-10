Pohodlně bez set-top boxu. Aplikace O2TV dorazila do televizorů Samsung

O2TV nově dorazila do televizorů Samsung s operačním systémem Tizen z modelových řad 2017 a mladších, pro modelový ročník 2016 bude k dispozici příští týden (zatím ji u Samsungu testují). To znamená, že u těchto televizí již nemusíte připojovat set-top box, ale stačí nainstalovat příslušnou aplikaci a přihlásit se do svého účtu.

EPG aplikace O2TV na TV s OS Tizen

Stačí aplikaci spustit a během sekundy již můžete listovat elektronickým programovým průvodcem, vracet se k rozkoukaným a nahraným pořadům, přehrávat pořady až sedm dní zpětně, prohlížet programové tipy nebo si vybrat ve filmové půjčovně. Potěšilo nás, že můžete mezi kanály přeskakovat i příslušnými tlačítky na dálkovém ovladači.

Na základní obrazovce chybí náhled posledního přehrávaného kanálu/pořadu, EPG je oproti set-top boxu výrazně zjednodušené, ale bez problému funkční. Při výběru pořadu – v případě, že je to seriál – vám systém nabídne i další epizody, a to jak již odvysílané k přehrání, tak ty budoucí k záznamu.

Aplikace je zatím v „betaverzi“, ostrá by měla přijít do aplikačního obchodu 1. listopadu 2019. My jsme „betu“ zkoušeli na novém 75" 8K QLED televizoru Q900 a hlavním zádrhelem bylo nespolehlivé zpětné přehrávání pořadů – někdy se přehrávání rozběhlo, někdy ne. Živé vyslání včetně timeshiftu fungovalo zcela bez problémů, i když jsme je nechali puštěný celý večer.

I na obrovské obrazovce vypadá 1080i obraz velmi dobře, k čemuž jistě výrazně pomáhají výborně fungující AI upscaling obvody televizoru.

Hlavní obrazovka O2TV v OS Tizen Horní lišta O2TV v OS Tizen

Nutno podotknout, že O2TV se do chytrých televizorů dostává se zpožděním za konkurencí, například v aplikačním obchodě v námi použitém televizoru si můžete vybrat mezi aplikacemi Kuki TV, Sledovani.tv a Lepší.TV. Více o těchto službách píšeme v našem loňském testu.

Operační systém Tizen televizorů Samsung je prvním, kde je aplikace O2TV oficiálně dostupná. V příštím roce by měla dorazit i na systém WebOS televizorů LG a systém Android TV, který naleznete například v televizorech Sony a Philips. Výhodou oproti set-top boxu je i fakt, že aplikace se počítá jako „jiné zařízení“ a můžete ji tak současně využívat až ve ctyřech televizorech na jeden účet.

Pokud pro vás není internetová televize řešením přechodu na nový standard pozemního televizního vysílání, mohl by se vám hodit náš návodný test DVB-T2 set-top boxů.

Aktualizace 11:25 - Upřesnili jsme informaci o dostupnosti aplikace pro modelový ročník 2016.