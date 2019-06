Zazvonil telefon a někdo se ptal, co sledujete. Tak začínaly peoplemetry

Před sedmdesáti lety bylo televizní vysílání na prahu rozmachu. Od roku 1935, kdy začalo v Berlíně vysílání plně elektronické televize, již uběhlo více než deset let a ve vyspělých státech se po 2. světové válce začalo šířit televizní vysílání. První pravidelné televizní vysílání zahájila 2. listopadu 1936 britská stanice BBC.

Například ve Spojených státech v roce 1948 vysílaly již čtyři televizní kanály (NBC, CBS, ABC a DuMont). Počet televizních přijímačů se pohyboval nad hranicí jednoho milionu a v té době se objevila i první televize šířená po kabelu. A to si vyžádalo i měření sledovanosti, aby mohly komerční televizní stanice bojovat o příjem z reklamy.

Ta vůbec první na světě byla podle serveru Medium odvysílána na televizi NBC 1. července 1941 před baseballovým zápasem mezi Brooklyn Dodgers a Philadelphia Phillies. Trvala deset sekund a byla na hodinky Bulova.

Sledovanost televizí

Podle serveru firmy Nielsen Admosphere má zjišťování sledovanosti televize své kořeny v měření poslechovosti rádia. To je spojeno se jménem Clauda E. Hoopera a jeho tzv. „Hooperratings“. Co a kdy posluchač v rádiu poslouchal, se zpočátku zjišťovalo prostřednictvím telefonátů do domácností. Vše probíhalo po půlhodinách od sedmnácté hodiny. Z těchto dat se následně vypočítávala poslechovost a později také sledovanost. V USA se jméno Hooper stalo synonymem měření, v roce 1949 vznikla dokonce divadelní satira na tehdejší rádiové vysílání s titulem „How‘s Your Hooper?“.

Ještě před tím televize zjišťovala sledovanost pořadů korespondenční metodou. „V té době se v tisku ještě nepublikovaly programy televizních stanic, a tak domácnostem, které o to požádaly, zasílalo NBC týdenní programová schémata. Současně si NBC nechalo zpět z těchto domácností zasílat informace, které z pořadů každý člen domácnosti zhlédnul. To dalo základ k výpočtu dnešních ratingů televizní sledovanosti,“ tvrdí Tomáš Bičík ze společnosti Medisaresearch.

Koncem 40. let začal C. E. Hooper měřit vedle rozhlasu také sledovanost televize. V této oblasti byl jeho konkurentem Arthur Charles Nielsen, který v roce 1949 poprvé do TV výzkumu zapojil 1 100 domácností. Ty dostaly do svých obýváků měřicí zařízení, které zachytilo aktivitu diváků při sledování obrazovky. Uvedený vzorek domácností byl už ve své době dostatečně reprezentativní. V únoru 1950 odkoupil A. C. Nielsen firmu C. E. Hooper Inc. a spojil ji se svou společností ACNielsen, která se již od roku 1923 věnovala výzkumu trhu.

Na automat, který dokáže sám shromažďovat data o sledovanosti, se muselo čekat až do roku 1984, kdy firma Audits of Great Britain své peoplemetry dala do domácností v Itálii a Velké Británii.

Měření v Česku

U nás začalo zkušební televizní vysílání v roce 1953 omezené na tři dny v týdnu. Každý den se pak vysílalo od roku 1957.



Také v tehdejším Československu se zjišťování sledovanosti provádělo zpočátku telefonáty do domácností. Pravidelné měření sledovanosti televize má u nás tradici od roku 1972. Tehdy Česká televize zavedla Interní panelový výzkum spokojenosti diváků, kterému říká „deníček“. Tento výzkum je nyní založen na hodnocení 1 000 respondentů, kteří tvoří panel hodnotitelů. Ti vyjadřují svým hodnocením spokojenost s pořadem na škále od 1 do 10, kdy 10 je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší.

Příchod nových televizních stanic si však vyžádal nový přístup. A tak se

2. června před 22 lety dostal do Česka projekt měření sledovanosti televize pomocí peoplemetrů. Ten vznikl pod patronátem Asociace televizních organizací (ATO) v roce 1997.

První peoplemetrové měření v Česku prováděla společnost Taylor Nelson AGB Media Facts. Výzkum, jehož výsledkem byla minutová data, probíhal v období 1997 až 2002 na vzorku 660 domácností.

Jak se měnily výsledky sledovanosti, vyjádřené pomocí koláčových grafů, můžete vidět na následujících snímcích:

Koláč sledovanosti v roce 1997 Koláč sledovanosti v roce 2014. Koláč sledovanosti v roce 2019





Nyní je peoplemetr krabička s elektronikou zajišťující sběr a přenos dat. Jeho součástí je i displej a dálkový ovladač. Peoplemetry měří v domácnostech sledovanost veškerých stanic přijímaných přes anténu, satelit, kabel, IPTV, internet a dalšími kanály.

Zaznamenává se přesný čas začátku a konce aktivity, a to i užívání teletextu, videa nebo DVD přehrávače, případně jiné techniky připojené k televizi. Část domácností, které jsou vybrány jako reprezentativní sociologický vzorek, mají také software instalovaný v počítačích. Ten sleduje internetové vysílání konzumované mimo televizi.

Během 22 let se tak musela modifikovat nejen metodika, ale i samotné peoplemetry. To proto, že se návyky diváků s příchodem nových technologií změnily. Nyní se používají modely TV metr Nielsen Admosphere a novější SimEar Nielsen Admosphere.



„První peoplemetry tuzemské výroby jsou již dva roky součástí sbírek Národního technického muzea, patří tak do našeho kulturního dědictví. I tento fakt svědčí o tom, jak dalece jsme ve zdokonalování měření pokročili,“ doplnila jednatelka ATO Vlasta Roškotová.

Měřený vzorek v současnosti čítá 1 870 domácností. Probíhá měření nejen živé, ale i odložené sledovanosti TV vysílání v televizorech i na počítačích v domácnosti.