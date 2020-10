Do pozemního TV vysílání míří první erotický kanál. Bude v placené síti

Nová nabídka v éteru nese název Skylink Anténa+ a vedle Česka se objeví i na Slovensku. Nabízí platformu, kde české komerční stanice mohou poskytovat tvorbu v HD kvalitě, přesně tak, jak to mají ve svých obchodních plánech.

Vedle programů Nova HD, Prima HD, Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD, je multiplex vyplněn i filmovými kanály jako JOJ Cinema HD, Film+ HD. Na své si přijdou i zájemci o dokumentární pořady, a to díky programům National Geographic HD nebo Viasat Nature HD. Pro děti je určen Minimax a na druhé straně pro dospělé erotická televize LEO TV.

Jak vyplývá z názvu nové služby, provozuje ji satelitní operátor Skylink a s tím souvisí i to, že předplatitelé mají k dispozici i internetovou televizi Skylink Live TV. Ta umožní sledovat programy Antény+ na počítači, chytré televizi nebo mobilu s připojením k internetu.

Pokrytí signálem regionálního multiplexu 1, kde šíří svůj program i nová placená platforma Skylink Anténa+.

Hlavní omezení nové služby spočívá v její dostupnosti. Skylink se zatím dohodl s provozovatelem regionální sítě 4, která pokrývá Prahu a její okolí. Jednoduše lze dostupnost této sítě zjistit podle toho, že se v seznamu programů na vašem DVB-T2 přijímači zobrazí zmíněné nové programy a u nich informace, že jsou kódované.

A zde je další zádrhel. Přístup k těmto programům budou mít pouze diváci disponující zařízením s CI slotem, kam se dekódovací karta vloží. „Bude použit systém podmíněného přístupu Viaccess Orca,“ popsal již dříve našemu serveru na dotaz o kódování Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group, která Skylink provozuje.

Zatímco u nově prodávaných televizorů by to nemusel být problém, v případě set-top boxů se spíše prodávají ty, které CI slot nemají. Provozovatelé jsou však poměrně optimističtí. Do roka Skylink počítá, že by mohl získat až deset tisíc zákazníku.

Zájemce o tuto nabídku si na začátku nemůže koupit samotnou kartu a k tomu jeden měsíc předplatného, ale je mu nabídnut balíček s kartou a dvěma měsíci za 499 korun. Firma slibuje, že první dva týdny máte na vyzkoušení. „Když nebudete spokojeni, vrátíme vám celou zaplacenou částku,“ uvádí společnost. Regionální síť 4 vysílá na kanále 46 ze třech lokalit v Praze.

Skylink koupila loni společnost Canal Plus. Skylink má celkem v ČR a na Slovensku podle údajů z roku 2017 kolem 1,65 milionu zákazníků, z toho asi milion připadá na Česko. Společnost Prague Digital TV provozuje regionální pozemní DVB-T vysílání od roku 2012.