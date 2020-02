Česká televize končí s vysíláním v současném formátu v západních Čechách

Lednovou fázi vypínání pozemního televizního vysílání ve standardu DVB-T máme za sebou. I na únor je naplánováno několik přechodů na nový standard DVB-T2. Hned zkraje, konkrétně 4. února minutu před půlnocí se odmlčí dva vysílače v Plzeňském kraji.

Skončí tak DVB-T vysílání na kanálu 34 z vysílačů Plzeň – Krašov a Domažlice – Vraní vrch. Kdo má zařízení schopné příjmu DVB-T2 signálu, nemusí dělat nic. Již nyní je totiž zajištěno vysílání České televize na kanálu 26 pomocí přechodového multiplexu (soubor programů na jednom kanálu). Tento kanál je zároveň určen i pro finální vysílání, takže se nic nemění. Vysílání v DVB-T2 má vydržet nejméně do roku 2030.

Pokud se však stane, že někomu kvůli přechodu na nový standard zčerná obrazovka, může postupovat podle našeho návodu, který jsme zveřejnili zde. Vše o přechodu na nový formát pozemního televizního vysílání zjistíte v tomto článku.

Vypínat se budou i menší vysílače či dokrývače, jako jsou Kdyně – Koráb, Nemanice – Vranovský vrch, Rakovník – Okružní ulice nebo Nýrsko.

Podle plánu přechodu bude další velký vysílač v tomto kraji vypnut 26. února. Bude to také multiplex České televize na kanálu 49, jehož signál šíři vysílač Sušice – Svatobor.

„Vysílání komerčních televizních stanic v multiplexu 2 bude v regionu pokračovat až do začátku března v případě vysílačů Vraní vrch a Krašov, respektive do konce března u vysílače Svatobor. V případě komerčních televizních stanic v multiplexu 3 do začátku dubna,“ popisují další postup České radiokomunikace, které mají vysílače na starosti.

Přechod z DVB-T na DVB-T2 bude postupně pokračovat do konce června 2020. V současné době je ukončený přechod u drtivé většiny vysílačů a dokrývačů v Praze a Středočeském kraji.