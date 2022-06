Celá republika měla k dispozici 64 kilobitů, vzpomíná pionýr českého internetu

Jak se stalo, že jste v roce 1989 poslal z Prahy první e-mail?

Od roku 1986 jsem působil na Vysoké škole ekonomické ve výpočetním centru jako hlavní systémový inženýr a učitel IT. A spolupracoval s tamními knihovnicemi, které měly na každý rok rozpočet zhruba dva tisíce dolarů na zahraniční publikace, ale nevěděly, co koupit. A to já věděl, protože otevřené počítačové sítě byly předmětem mého odborného zájmu. V roce 1989 se už šrouby trochu uvolňovaly, byla možnost zahraničních stáží. Tak jsem si velmi pečlivě – měsíc sem, měsíc tam – vykorespondoval pobyt v Národním francouzském institutu pro informatiku a automatizaci (INRIA), což bylo shodou okolností jedno ze tří nebo čtyř hlavních center internetu v Evropě. O tom jsem ale neměl tušení.

Internet jako takový začal v Evropě v roce 1988, tudíž to byla skutečně novinka. V září 1989 jsem zamířil vlakem do Paříže a na cestu jsem si vzal jednu z těch knížek Internetworking with TCP/IP od Douglase Comera (IP = protokol Internetu, TCP = protokol pro řízení přenosu – pozn. red.), což je absolutní abeceda internetu. A když jsem následující den vstoupil do kanceláře, kde seděli tehdejší největší odborníci na internet v Evropě a zeptali se mě: „Víš, co to je TCP/IP?“, tak jsem mohl s hrdostí říci, že vím.