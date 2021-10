ANALÝZA: Létání už nebude jako dřív, vítězí low cost a malá letiště

Kdo měl za uplynulý rok a půl příležitost cestovat letadlem, nemohl si nevšimnout změn znamenajících počátek nové éry v dopravním letectví. Více času potřebného na všechny kontroly, striktnější režim požadavků, co všechno cestující musí splňovat, a v přímé souvislosti ekonomické problémy mnoha zavedených dopravců známých jmen nás uvádějí do nové doby, která bude pravděpodobně odlišná od všeho, na co jsme byli při cestování letadly zvyklí.