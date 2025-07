Nehoda byla za uplynulých dvacet čtyři let provozu letounů Concorde jedinou závažnou nehodou s obětmi na životech. Přitom chyba ani nebyla na straně nadzvukového letadla. Příčinou pádu byla malá kovová součástka z jiného letadla.

Datum: 25. července 2000

Mimořádná událost: roztržení pneumatiky a proražení trupu letadla

Letoun: Aérospatiale-BAC Concorde

Registrace: F-BTSC

Operátor: Air France

Číslo letu: 4590

Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 109 / 6 (všichni za zemi) / 113 (z toho 4 na zemi)

Let 4590 z letiště Charlese de Gaulla v Paříži na newyorské letiště JFK byl vyprodaný. Na palubě bylo přesně sto pasažérů, o jejich pohodlí se staralo devět členů posádky. Počátek letu 25. července 2000 probíhal normálně, problémy však přišly už na ranveji.

Místo havárie Concorde 25. července 2000 na předměstí Gonesse

Souhra nešťastných náhod vedla k fatální nehodě, kdy se neovladatelný stroj imatrikulace F-BTSC jen pár minut po startu zřítil na hotel v Gonesse na předměstí Paříže.

Jediná tragická nehoda Concordu

Podle oficiálního závěru francouzské vyšetřovací komise pád letadla způsobilo najetí jednoho z kol zadního podvozku Concordu do titanové lišty, která se uvolnila z krytu motoru jen o pár minut dříve startujícího letounu DC-10 společnosti Continental Airlines.

Na záznamech jsou vidět plameny šlehající z křídla Condordu chvíli před pádem.

Náraz ve vysoké rychlosti vedl k roztržení pneumatiky a vymrštění jejích zbytků přímo proti trupu letounu. Z proražené nádrže na spodku letounu začalo rychle unikat palivo, které se vznítilo od poškozeného elektrického vedení. Výsledkem byla ztráta tahu i poškození nosných ploch.

Rychlost V1 Takzvaná rychlost rozhodnutí, kdy se letadlo už musí zvednout. Do té doby lze vzlet přerušit.

Jen sedm sekund předtím však plně naložený letoun dosáhl rychlosti V1. Už nešlo bezpečně zastavit a piloti neměli jinou možnost, než dostat poškozený Concorde do vzduchu a poté se pokusit nouzově přistát.

Piloti se rozhodli, že místo náročného otáčení raději letadlo nasměrují na blízké letiště La Bourget. Požár, oslabující konstrukci křídla, se však šířil příliš rychle. K tomu se přičetlo vysazení dvou motorů ze čtyř a také postupná ztráta ovládání kvůli vytékají hydraulické kapalině.

Rozpadající se křídlo společně se ztrátou tahu zapříčinily nedostatečnou rychlost, kterou umocnilo i stažení výkonu zbývajících motorů kvůli vyrovnání náklonu.

Trosky letounu F-BTSC na místě nehody

Letoun se jen dvě minuty po startu zřítil na hotel na okraji města Gonesse, méně než dva kilometry před ranvejí v La Bourget. O život přišlo všech 109 lidí na palubě a čtyři v hotelu.

Příčiny nehody letu 4590

Ihned se rozběhlo vyšetřování nehody, které za konečného viníka označilo právě kovový pásek z motoru letounu DC-10. Podle závěrečné zprávy byl buď špatně vyroben nebo nevhodně namontován při servisu, kterým letadlo prošlo jen dva týdny před nehodou.

Zkoušení, zda titanová lamela dokáže prorazit pneumatiku Concordu

Zpráva také poukázala na problematické pneumatiky, které byly oproti běžným letadlům podstatně namáhanější. Francouzští vyšetřovatelé našli dokonce šest případů, kdy se pneumatika letounu roztrhla a její trosky způsobily poškození palivové soustavy.

Počátek konce Concordu

Po několikaměsíčním uzemnění a mnoha konstrukčních změnách britský letecký úřad opětovně povolil vzlet zbývajícím letounům Concorde. Zájem o lety už však nikdy nebyl tak vysoký. S tím se pojil i nákladnější provoz způsobený úpravami, které letadlu přidaly na váze.

Tragická nehoda u Paříže tak byla jen jednou z příčin konce nadzvukové osobní přepravy. Letadla Concorde měla osud nahnutý už předtím – vadila hlučnost, ztráta důvěry, ale hlavně vysoká spotřeba a klesající ekonomičnost provozu.

Ve službě se Concorde udržel jen do roku 2003. S cestujícími letěl úplně naposledy 24. října 2003 z New Yorku do Londýna letoun společnosti British Airways. Air France ukončily provoz už o čtyři měsíce dřív.

Krátká nadzvuková éra

Název letadla vycházel z latinského concordia, což znamená jednotu – na jeho vývoji spolupracovaly francouzská Aérospatiale a britský BAC. Jejich snahy zaštítily vlády obou zemí, jelikož projekt symbolizoval smíření mezi Velkou Británií a Francií.

Základní info o letounu Výrobce: Aérospatiale a BAC

Výroba: 1969 – 1979

Počet vyrobených kusů: 14 (a 6 prototypů)

První zkušební let: 2. března 1969

První let s cestujícími: 21. ledna 1976 Concorde F-BTSD během svých letových dní

Vývoj nadzvukových letadel Concorde začal už v šedesátých letech. První prototyp se do vzduchu dostal v dubnu 1969. Do služby s cestujícími se pak jiný stroj dostal v lednu 1976.

Celkem vzniklo 20 letadel, do osobního provozu se však dostalo jen čtrnáct z nich – u Air France i British Airways létalo shodně sedm kusů. Zbylých šest bylo jen zkušebních a cestující se do nich nikdy nepodívali.

Elitní letka byla symbolem luxusu – expresní přepravu přes oceán si mohli dovolit jen ti nejbohatší. Letenky byly násobně dražší než cesta běžným letadlem. Doba letu však byla zhruba poloviční – Concorde dosahoval rychlosti až 2 179 km/h a přes oceán běžně létal za tři a půl hodiny.

Kde je možné Concorde vidět

Kromě neslavného konce letounu F-BTSC se sešrotování nevyhnul devátý vyrobený kus imatrikulace F-BVFD. Přišlo několik let po poškození trupu způsobeném tvrdým přistáním v Dakaru v roce 1977.

Ze čtrnácti komerčně nasazovaných letounů se tak dodnes dochovalo dvanáct, jež jsou součástí muzejních sbírek v Evropě i Spojených státech. Nejblíže je vystaven pátý vyrobený kus – prohlédnout si ho můžete v technickém muzeu v německém Sinsheimu.