Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v měřítku TT. Hrál tedy klíčovou roli i v plnění přání železničních modelářů a řady dětí v socialistickém Československu. Podívejme se dnes na to, co z jeho portfolia se přímo hodilo k sestavení modelových vlaků ČSD.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Modelová železnice nejsou jen drážní vozidla a kolejivo, napájení a ovládání, ale řada dalších doplňků. Řadíme k nim především stavební objekty, automobily, postavy lidí, zvířata, stromy a mnoho dalšího. Výrobou doplňků pro modelovou železnici se v NDR zabývalo několik podniků. I na některé z jejich výrobků se na konci galerie podíváme.
Autor: z dobových katalogů H. Auhagen KG
Většina obrazového materiálu v tomto historickém okénku do modelové železnice TT pochází z produktových katalogů, ale uvidíme i něco z návodů ke konkrétním modelovým lokomotivám. Dále nás čekají fotky skutečných vozidel, která představují vzory daných modelů, a v poslední řadě i fotky některých modelů. Měřítko TT je 1:120 a rozchod kolejí je v tom případě 12 mm (mluvíme li o normálním rozchodu, který je v reálu 1 435 mm). Jinak TT znamená Table Top, tedy vláčky vhodné na stůl, kam by se měl v pohodě vejít základní ovál kolejiště ještě rozumných rozměrů. Modelářsky přívětivější a samozřejmě i mnohem rozšířenější je ovšem měřítko H0 (1:87), kde si lze i lépe vyhrát s detaily. Ale zde se už žádnými jinými měřítky než TT zabývat nebudeme.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Pomalu nejzajímavější informace se týkají předmětného východoněmeckého výrobce jako takového, kam se na to hrabou jeho výrobky. Myslíme tedy z našeho pohledu, kdy v Československu komunisti po převzetí moci prakticky všechny soukromé podniky znárodnili, zkrátka ukradli, a nějaké soukromé podnikání v době komunistické totality představovalo naprostou výjimku potvrzující pravidlo. Naproti tomu v NDR, kde měli komunistický režim snad ještě tužší, kupodivu soukromý sektor v malém měřítku fungoval, což například naši turisté mají spojeno s tamními cukrárnami (ovšem nemyslete si, byly pod státní kontrolou, ať už co se týče dodávek surovin nebo pevně stanovených prodejních cen jejich výrobků). A právě i východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth vznikl původně jako soukromý.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Výroba železničních modelů v měřítku TT začala v roce 1946 v USA. Záhy se přidalo Západní Německo. Zájem zákazníků o vláčky TT však nebyl nijak světoborný, zlepšovalo se to později, i když s H0 se to vůbec srovnávat nemohlo. V roce 1946 byla ve Východním Německu, konkrétně ve východním Berlíně, založena soukromá firma Zeuke & Wegwerth. Jejími zakladateli byli pánové Werner Zeuke a Helmut Wegwerth. Výrobní portfolio nové firmy tvořily kromě různých elektromechanických hraček i železniční modely v měříku 0 (1:45). V roce 1956 do firmy částečně vstoupil stát, čímž se z ní stala komanditní společnost (Kommanditgesellschaft) a psala se jako Zeuke & Wegwerth KG. Polostátní společnost nadále vedli její původní zakladatelé. Od roku 1957 tam začali vyrábět železniční modely TT. Dalším stěžejním datem je rok 1972, kdy byla společnost plně znárodněna a vznikl národní podnik VEB Berliner TT-Bahnen (BTTB), kdy do tohoto kombinátu bylo ještě začleněno několik výrobců produkujících doplňky k modelové železnici.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Když se podnik Zeuke & Wegwerth KG v roce 1957 vrhl na výrobu železničních modelů TT, netrvalo dlouho a výroba elektromechanických hraček a mašinek v měřítku 0 tam byla zcela zrušena. Od konce 60. až do konce 80. let 20. století byl východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth KG, respektive VEB Berliner TT-Bahnen světově monopolním výrobcem drážních vozidel a kolejiva pro modelovou železnici v měřítku TT. Do Československa se východoněmecké modely jednak dovážely, ale mnozí šťastlivci si něco i přivezli z dovolené v NDR.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Podívejme se na některé lokomotivy a vagony z produkce Zeuke / BTTB, přičemž se zaměříme na modely s označením ČSD (zde z trojice vagonu vlevo ten dole), jak už bylo avizováno v úvodu. Ale je to pouze takové naše hraní, běžný zákazník to na svém kolejišti zpravidla neřešil a měl tam vozidla DR, ČSD, BD i další.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Zde vidíme reprezentativní výběr z portfolia lokomotiv TT produkce Zeuke / BTTB. Plné portfolio o mnoho širší nebylo. Když se na to podíváme z pohledu počtu typů lokomotiv, tak jich mohlo být odhadem tak třikrát více, možná i méně. Z československých je na této fotce pouze elektrická lokomotiva řady E499.0 zvaná Bobina (výrobcem modelů značená E499), kterou ještě doplňovaly dieselové lokomotivy T334.0 Rosnička a T435.0 Hektor. Na fotce mimo jiné vidíme důkaz, že východní Němci vyráběli mimo jiných i modely západoněmeckých lokomotiv, čehož důvodem byl export modelů TT na Západ, což přinášelo východoněmecké ekonomice tolik potřebnou tvrdou měnu (modely tam kvůli tomu byly později exportovány i pod výrobní cenou, takže pro samotného výrobce to až tak radostné nebylo).
Autor: René Kirchhoff, CC BY-SA 4.0
Někdy prezentované mnohem bohatší počty lokomotiv v seznamech modelů Zeuke / BTTB ovšem narostly tím, když některý model určitého typy lokomotivy byl vyráběn s označením více provozovatelů, kteří pro něj měly i vlastní označení řady. A to v tom lepším případě, protože v seznamech jsou samostatnými položkami i různé barevné mutace jednoho provozovatele. Zde například vidíme našeho Hektora, ČSD značila tuto lokomotivu řadou T435.0 a víceméně stejná (tedy ne zcela stejná) lokomotiva se vyráběla například i pro NDR, kde si ji říšské dráhy (DR, Deutsche Reichsbahn) označily řadou V75.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Legendou železniční dopravy v Československu se stala elektrická lokomotiva řady E499.0. Tato hrdinka poválečného rozvoje elektrifikace našich drah dostala podle uspořádání pojezdu Bo´Bo´ přezdívku Bobina. Zde ji vidíme na reklamní fotografii s Vysokými Tatrami v pozadí, na stěžejní elektrifikované trati Praha - Čierná nad Tisou (tehdy ještě nebyla dokončena elektrifikace celé trati). Bobinu jako model TT začala potom vyrábět firma Zeuke.
Autor: tovární snímek Škoda
Modely elektrických lokomotiv řady ČSD E499.0 vyráběla firma Zeuke a následně BTTB ve dvou barevných variantách, jak prozrazuje výřez z katalogu pro sezónu 1967/68. Graficky povedený katalog má na této straně za československými lokomotivami decentně naznačenou Prahu.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
V nabídce nebyly pouze modely jako samostatné položky, ale i sety vláčků s kolejivem a napájecím transformátorem s ovládacím knoflíkem pro ovládání rychlosti a směru jízdy lokomotivy (některé sety obsahovaly místo transformátoru bateriový napájecí řídící modul). Kolejivo v tomto setu bylo určeno pro základní ovál složený z šesti dlouhých rovných kolejí a osmi dlouhých obloukových kolejí, z nichž jedna byla připojovací, na kterou se přiváděl proud z transformátoru. A vlak v tomto setu je tvořen právě lokomotivou E499 a třemi rychlíkovými vagony.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Návod modelu lokomotivy E499 (v reálu řada E499.0), všimněte si mazacích míst na výkresu stroje se sejmutou karoserií. Zde můžeme ještě podotknout, když už to návod prozrazuje, že kromě Bobiny řady E499.0 pro ČSD byla v nabídce i verze pro sovětské dráhy s jejich označením ČS1.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Návod Bobiny z druhé strany, kde je i text v češtině. Všimněte si především věty: „Lokomotivu lze přepínačem přepnout na odběr proudu z kolejí nebo z vrchního vedení.“ Každému je asi jasné, že naprostá většina těchto modelů byla napájena z kolejí, ale ta možnost napájet je z troleje zde zkrátka byla.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
A ještě naposledy Bobina, která nemá šanci se okoukat, tentokrát ovšem z mladšího katalogu, a to pro sezonu 1979/80. Trochu matoucí může být naznačená železniční síť na mapě, tyto lokomotivy mohly samozřejmě jezdit pouze na tratích elektrifikovaných, a to stejnosměrnou napájecí soustavou 3 kV DC.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Další československou lokomotivou, kterou začala východoněmecká firma Zeuke vyrábět jako model v měřítku TT, byla dieselová Rosnička. Lokomotiva řady T334.0 (od roku 1988 přeznačená na řadu 710, jak to vidíme na této fotografii) se začala vyrábět v zelené barvě, na základě čehož dostala uvedenou přezdívku. Vyráběla se ve velkých počtech, přičemž došlo ke změně barevného řešení. Později byly tyto lokomotivy vyráběny jednak v barvě červené pro ČSD a jednak v barvě modré pro podnikové vlečky. A právě s červenou a modrou Rosničkou v měřítku TT přišla firma Zeuke.
Autor: PetrS., CC BY-SA 3.0
Firma Zeuke a následně BTTB vyráběla československou lokomotivu T334.0 (v katalogu jako model značená T334) v barvě červené a v barvě modré.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Na výřezu z návodu k modelu lokomotivy T344.0 vidíme uložení elektromotoru a řešení pohonu, ale hlavně mazací místa, kvůli kterým se ten obrázek v návodu objevil.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Pohled na současné kolejiště v měřítku TT, kde vidíme i modrou lokomotivu T334.0, která jako by z oka vypadla lokomotivě vyráběné kdysi firmou Zeuke / BTTB.
Autor: Petr Eret, MF DNES
Set s lokomotivou T334.0 a dvojicí nákladních vagonů
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Model lokomotivy T334 výrobce využil i pro tvorbu modelu dánské lokomotivy řady MH, dodávaného v zelené barvě a s příslušnými popisky. Skutečná dánská lokomotiva řady MH se však od naší T335.0 dost liší, jsou si pouze trochu tvarově a rozměrově podobné. Model lokomotivy MH je tedy spíše modelově nevěrný než věrný. Především má trojici dvojkolí spřaženou a přenos výkonu řešen přes jalovou hřídel. Ostatně ta věrnost u malých železničních modelů je vždy nějakým kompromisem a čím jsou modely menší, tak ten kompromis musí být logicky větší. Bez debat můžeme uvést spřáhla. Nebo okolek, který musí být nemodelově vyšší, aby model nevyskakoval z kolejí. Nebo třeba hodně dlouhé vagony byly z praktických důvodů kratší, než by podle měřítka měly být.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
A konečně třetí československou lokomotivou, kterou si vybrala firma Zeuke jako vzor pro svůj model TT, byl dieselový Hektor (později se přezdívka upřesnila na Malý Hektor). S lokomotivou řady T435.0 jsou přímo spjaty začátky rozsáhlé motorizace ČSD.
Autor: Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0
Malý Hektor vznik i ve verzích exportních a i ty vyráběla ve formě modelů TT firma Zeuke a následně BTTB. Zde vidíme lokomotivy pro východoněmecké Říšské dráhy (DR, Deutsche Reichsbahn) označené řadou V75, které byly později přeznačené na řadu 107.
Autor: tovární snímek ČKD
A konečně se dostáváme k modelů představených lokomotiv, Malého Hektora T345.0 a pod ním jeho germanizovanou verzi V75. Všimněme si jedné zajímavé odlišnosti promítnuté i do modelů, lokomotiva T345.0 má modelově napodobené tzv. pensylvánské podvozky s prohnutými jhy (které na skutečných lokomotivách trochu zlobily), zatímco lokomotiva V75 má napodobené jednodušší podvozky kývačkové.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Zde vidíme v prohozeném pořadí stejné lokomotivy jako na předchozí fotografii, ale z vyobrazení z katalogu o deset let mladším. Všimněme si přeznačení řady V75 na 107. Ale hlavně došlo k vylepšení autentičnosti modelových lokomotiv, které dostaly i zábradlí podél bočních ochozů, což dříve těmto modelům chybělo (i když je pravda, že zrovna T435.001, jak je model ČSD označen, tedy první prototyp, na začátku tato boční zábradlí neměl, ale byla mu doplněna).
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
K Malému Hektoru T435.0 a jeho německému ekvivalentu později přibyl i model pro SSSR odvozené lokomotivy ČME2, byť podle celého čísla konkrétního exempláře (ČME2-205) by se v případě skutečné lokomotivy mělo jednat o delší verzi vycházející z Velkého Hektora T458.1.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Ale co by byly lokomotivy bez vagonů. A tak stejně jako tomu je ve skutečnosti, i modelová kolejiště by měla obsahovat mnohonásobně více vagonů než lokomotiv.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
S obyčejnými nespeciálními vagony byla pro výrobce práce jednodušší. Stačilo je vyrábět identické pro řadu vizuálně odlišných variant, na které se použily různé barvy a potisky. Ostatně co vymýšlet třeba na takovém dvounápravovém krytém nákladním vagonu. Vpravo nahoře je červený s popiskem ČSD, vlevo ten samý v barvě zelené s maďarským označením MÁV.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Krabička staršího provedení na vagonky v měřítku TT od firmy Zeuke
Autor: Radek Folprecht, Technet.cz
Zde nás zajímá především rychlíkový osobní vůz ČSD rozdělený na 1. a 2. třídu. Nad ním je poštovní vůz DR. Je pravda, že ten německý „pošťak“ byl nakombinován do rychlíku ČSD s Bobinou v již prezentovaném setu, jestli jste si všimli, ale to je jen detail oproti velké radosti, kterou taková „hračka“ zpravidla přinesla.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Ukázky jídelních vozů, dole modrý s označením ČSD
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
A opět okénko do světa skutečného. V první polovině 60. let si ČSD pořídily východoněmecké čtyřvozové patrové jednotky. Náš železniční dopravce se tak zařadil po východoněmeckých a polských železnicích k prvním uživatelům patrových vlaků ve větších počtech.
Autor: České dráhy
Není divu, že tyto charakteristické patrové jednotky se začaly vyrábět i jako model v měřítku TT. Sice jako dvouvozové složené ze dvou krajních vozů, ale v nabídce bylo i jejich rozšíření o dvojici vozů vložených. Jinak ve dvouvozovém provedení se vyráběly i ve skutečnost, ale v mnohem menších počtech a ne pro ČSD.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Při dokupování dvojice vnitřních vozů pro rozšíření jednotky na čtyřvozovou si zákazník musel dát jen pozor, aby si je koupil se stejným označením provozovatele DR nebo ČSD.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Čtyři ukázky z velké množiny modelů čtyřnápravových vozů cisternových, zelený je s označením ČSD.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Tyto dlouhé čtyřnápravové chladící vozy patřily k tomu zajímavějšímu z portfolia vagonů BTTB. Především pak ty s označením ČSD, kdy jeden z takových je zde uprostřed.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Východoněmecký výrobce modelové železnice Zeuke / BTTB vydával i sady plánů kolejišť, od těch malých nejjednodušších, kdy jedno o rozměrech 140 cm x 90 cm vidíme zde, až po velké složité. Plány samozřejmě byly navrženy pro kolejivo z výrobního portfolia, které bylo u každého plánu přesně specifikováno. Za výběrem tohoto konkrétního plánu do naší galerie stojí lokomotiva T334.0, která je vyobrazena vlevo dole.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Firma Zeuke / BTTB nabízela i automobily pro modelovou železnici. V katalogu pro sezónu 1967/68 je vyobrazena modrá Škoda Octavia a dále dvakrát Wartburg 311, z toho jednou jako kombík.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Pokud zůstaneme u automobilů, tak o rok později se v katalogu objevil opět Wartburg 311 a vedle něho nově nákladní IFA W 50 v provedení valník. Za povšimnutí ale stojí i další položky na této straně z katalogu.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
O deset let později se v katalogu - teď už samozřejmě firmy BTTB - objevil Wartburg 353, opět IFA W 50 valník a také IFA W 50 tahač návěsů i s návěsem pro přepravu kontejnerů, které je možné překládat i na plošinové vagony z portfolia BTTB, jak je naznačeno na zeleném podkladě. Všimněme si i poznámek u jednotlivých položek: Wartburg 353 se vyrábí ve více barvách, IFA W 50 valník má přiznaného výrobce VEB Plastspielwaren a souprava tahače s návěsem je vyráběna v kooperaci se stejným výrobcem.
Autor: z dobových katalogů Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Ukázka z portfolia automobilů a autobusů v měřítku TT od výrobce doplňků pro modelová kolejiště. Dva osobní automobily dole vpravo a všechny na přepravnících jsou kupé Škoda 110 R. K modelům označeným jako Tatra, kdy výrobce se při tvorbě budky evidentně inspiroval Tatrou 813, se raději vyjadřovat nebudeme, ty nám trochu ten obrázek zde prezentovaných automobilů pro kolejiště TT pokazily.
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Dále se ještě podívejme na modely domečků a obecně různých stavebních objektů v měřítku TT. Zde konkrétně vidíme objekty týkající se přímo železniční logistiky, a to budovu malého nákladového nádraží (obr 4), nádražní sklad s přístavbou (5), moderní stavědlo (6) a historické stavědlo (7).
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Výrobní portfolio modelů stavebních objektů bylo bohaté. Otázkou zůstává, zda byla u nás tehdy bohatá i jejich nabídka v obchodech. Ale domečky nebylo moc složité stavět vlastní zcela od píky. Pro méně náročné mladší modeláře se občas objevil i nějaký papírový model v časopisu ABC.
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Ukázky stavebních objektů pro modelovou železnici TT. Benzinku na obrázku 6 vlevo si řada pamětníků vybaví, k ní jen dodejme, že patřila do množiny modelů domečků, které byly podle výrobce určeny pro kolejiště TT i H0. A protože dnes se zabýváme modely TT, tak nemůžeme tajit, že na takovém kolejišti vypadala trochu přerostle.
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Stavební objekty pro modelovou železnici. Dole opět stejný sklad, jaký jsme už viděli, a kterým disponovala i řada železničních modelářů v Československu. Na druhou stranu sklad hrázděné stavby asi nebyl to pravé ořechové pro toho, kdy si chtěl na kolejišti vyloženě modelovat tuzemskou krajinu.
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Modely bytových domů, v některých jsou na 1.NP obchody.
Autor: z dobových katalogů VEB VERO Olbernhau
Klasická krabička na malé lokomotivy od firmy Zeuke, zde přímo určená pro lokomotivu T334.0. Větší lokomotivy měly samozřejmě krabičky větší, aby se do nich vešly.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen
Nové provedení krabičky pro malé lokomotivy už po transformaci firmy Zeuke na BTTB. Krabička byla i vzhledově univerzální pro všechny malé lokomotivy, ale lokomotiva byla vidět pod blistrem a její typ byl uveden na etiketě na jednom z víček, kde byla mimo jiné i cena.
Autor: Zeuke & Wegwerth KG a VEB Berliner TT-Bahnen