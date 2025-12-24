Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

Radek Folprecht
Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v měřítku TT. Hrál tedy klíčovou roli i v plnění přání železničních modelářů a řady dětí v socialistickém Československu. Podívejme se dnes na to, co z jeho portfolia se přímo hodilo k sestavení modelových vlaků ČSD.
výřez z katalogu 1963/64 Stavební objekty a automobily pro modelovou železnici výřez z katalogu 1969/70 Zeuke & Wegwerth, východoněmecký výrobce modelové železnice TT Zeuke & Wegwerth, východoněmecký výrobce modelové železnice TT výřez z katalogu 1969/70 výřez z katalogu 1963/64 modelové lokomotivy v měřítku TT od výrobce Zeuke & Wegwerth KG / VEB Berliner... výřez z katalogu 1967/68 Elektrická lokomotiva Škoda typ 12E výřez z katalogu 1967/68 výřez z katalogu 1969/70

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

Potvrzeno, chytré brýle jsou trendem letošního roku. Zájem je obrovský

Chytré brýle značky Lucyd jsou vybaveny jen integrovanými reproduktory a...

Je to největší světový veletrh spotřební elektroniky, a i proto se k němu upínají zraky v očekávání toho, že se právě v jeho průběhu vyjeví trendy nadcházejícího roku, jako když se koukneme do...

Potopení lodi Costa Concordia se odehrálo jen metry od břehu. Chaos stál 33 životů

Ztroskotaná loď Costa Concordia na snímku pořízeném z vrtulníku italského...

Od nejvážnější nehody výletní lodi v úterý uplynulo čtrnáct let. Italská Costa Concordia pro téměř čtyři tisíce pasažérů se potopila jen pár metrů od pobřeží. Nehoda, za níž stála kapitánova chyba,...

Firma chce rozmístit na orbitě tisíce zrcadel a světlo prodávat tam, kde je noc

Kosmická zrcadla osvětlujíce Zemi v představě umělce

Letos na jaře by měl odstartovat pokusný satelit Earendil-1. Má jít o rozměrnou lesklou plochu schopnou odrážet sluneční záření do oblastí zemského povrchu, kde je zrovna noc. S projektem přišel...

I malá námraza na letadle představuje problém. Takto se s ní bojuje na zemi

Odmrazování letadel na zemi

Odstraňování ledu a sněhu z letadel na zemi je velmi důležitý proces, který přímo souvisí s bezpečností letecké dopravy. I sebemenší námraza na povrchu letadla může mít zásadní vliv na jeho letové...

Jednooký generál stanul před 100 lety v čele československé armády

Generál Jan Syrový

Když se v lednu 1926 postavil do čela československé armády, mluvil o vzdělaném vojákovi a službě bez militaristické kletby. Generál Jan Syrový byl tehdy na vrcholu kariéry. Dějiny mu však připravily...

18. ledna 2026

Notebooky nemusí být jen nudné, tyto byste možná chtěli i vy

Asus ROG Zephyrus Duo

Pokud vás už tak trochu nudí design a možnosti současných přenosných počítačů, možná jste ještě neviděli vše, co ukázali výrobci na letošním veletrhu CES. A třeba budete i překvapeni.

18. ledna 2026

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) míří k Zemi. Může jít o nejlepší kometu roku 2026

Kometa C/2025 R3

Rok 2026 sotva začal, astronomové ovšem už možná odhalili letošní nejlepší kometu. Nedávno objevená kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) by mohla v dubnu být viditelná i pouhým okem. Jde o kometu s dlouhou...

17. ledna 2026

Rekordní let balonu z Paříže. Vzduchoplavci přistáli v roce 1913 až na Hané

Georges Ravaine v balonu La Moucheron 17. září 1911 v Saint-Cloud

Pozoruhodný objev se podařil kurátorovi letecké sbírky Národního technického muzea v Praze Michalu Plavcovi. V dobových pramenech objevil zmínku o rekordním letu francouzského balonu, který přistál v...

17. ledna 2026

Muskova síť X měla opět výpadek. Problémy hlásily desetitisíce uživatelů

Sociální síť X, ilustrační foto

Sociální síť X amerického podnikatele Elona Muska měla znovu výpadek. Problémy hlásily dnes odpoledne podle serveru Downdetector celosvětově desítky tisíc uživatelů. Narušení zaznamenal i chatbot...

16. ledna 2026  17:43,  aktualizováno  19:30

Medúzy spí osm hodin denně, jako lidé. Dávají si šlofíky, ale nemají mozek

Medůza kořenústka pobřežní, Cassiopea andromeda

Kořenústka pobřežní tráví svůj čas na dně obrácená chapadly vzhůru. Prochází obdobími pasivity odpovídajícími spánku. Trvá zhruba stejnou dobu jako u lidí. Je to zvláštní. Medúza totiž postrádá mozek.

16. ledna 2026  10:02

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako...

Zatmění Slunce i Měsíce, třináct úplňků i oblíbené meteorické roje. Pokud rádi sledujete dění na obloze, máte se v roce 2026 na co těšit.

16. ledna 2026

KVÍZ: Znáte obrněnce studené války?

Tanky T-55 byly v té době nejmodernějšími tanky ČSLA. Necelé dva roky předtím...

Vyzkoušejte si, jak znáte tanky a další obrněná vozidla vyráběná v době studené války. Některá jsou notoricky známá, jiná mohou činit při identifikací problémy.

vydáno 16. ledna 2026

Wikipedie slaví 25 let a konečně si od AI vymohla zasloužený dárek

Wikipedie slaví 25 let

Největší internetová encyklopedie ve čtvrtek slaví 25 let od svého založení. I přes nástup generativní umělé inteligence neztrácí dech. Nyní nabízí přes 65 milionů článků ve více než 300 jazycích,...

15. ledna 2026  17:13

NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta

Loď CrewDragon s posádkou mise Crew-11 při přistání

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) předčasně stáhl posádku mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z astronautů. Ten je ve stabilizovaném stavu....

15. ledna 2026  8:21,  aktualizováno  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Programování je jazyk budoucnosti. Proč mají studenti IT oborů náskok?

Ve spolupráci
Studenti - ilustrační foto.

Digitální gramotnost proniká do mnoha oblastí soukromého i profesionálního života, ať už jde o programování, grafiku, práci s umělou inteligencí (AI) nebo pravidla kyberbezpečnosti. Orientace v...

15. ledna 2026

Zázrak na řece Hudson. Před sedmnácti lety přistál Airbus uprostřed New Yorku

Letadlo US Airways po nouzovém přistání do řeky Hudson v New Yorku (15. ledna...

Airbus jen pár minut po startu a necelý kilometr nad zemí přišel o oba motory. Piloti měli na rozhodnutí, kam poškozený stroj dovést, jen pár sekund. Zachránit se jim však podařilo všech 155 životů....

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.