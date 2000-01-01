Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V současnosti se však albánská železnice začíná probouzet k novému životu a první výsledky rozsáhlých investic jsou na dohled. Podívejme se, jak to na železnici v kdysi nejchudší evropské zemi vypadalo a jak to vypadá dnes.
Autor: Albinfo, CC0 1.0
Když píšeme, že výsledky rozsáhlých investic jsou již na dohled, myslíme to v případě tohoto fotočlánku obrazně, ne obrazově. Zkrátka v galerii nalezneme fotografie ukazující spíše to socialistické klempírování a následný úpadek.
Autor: Hexadecimal Time, CC BY 2.0
I železniční téma je třeba vsadit do souvislostí. Socialistická Albánie byla nejchudší zemí Evropy. Jediné, čeho tam měli dostatek, byly betonové bunkry. Chudobu měl na svědomí komunistický represivní režim (přesněji tedy ne její zavedení, ale její zarputilé udržování), obyvatelé dokonce nesměli ani vlastnit automobil (na který by zpravidla stejně neměli). Strana a vláda preferovaly železniční dopravu, ale nějakých výrazných úspěchů se v tomto oboru stejně nedosáhlo. I když vzhledem k tomu, že se vlastně začínalo od nuly, tam nakonec nějaké úspěchy vidět můžeme.
Autor: kopaszsop, CC BY-SA 2.0
Ještě ostřejší obrázek o albánské chudobě nám vykreslí čísla. Například v roce 1950 dosahoval v Albánii příjem na obyvatele asi 21 procent průměru v západní Evropě, přičemž do roku 1989 to komunisti dokázali „stáhnout“ na pěkných kulatých 10 procent. Slovo stáhnout je záměrně v uvozovkách, protože v absolutních číslech šli i Albánci nahoru, ale za moc to nestálo. Po pádu režimu samozřejmě nenastal okamžitý hospodářský růst, následovala obligátní postkomunistická krize. Růst mohl přijít až poté, co se situace stabilizovala. A dnes už Albánie není nejchudší zemí Evropy, například v parametru HDP na hlavu je dnes za ní ještě devět zemí (byť všechny z rozsáhlé množiny nástupnických po rozpadu SSSR, případně Jugoslávie).
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-031818
A nyní už konečně k železnici. S budováním klasické železniční sítě se v Albánii začalo až po druhé světové válce. A když si uvědomíme, že to bylo vlastně půl století po skončení století páry, vypadá to zpoždění ještě hrozivěji. Navíc se slovem síť jsme to trochu přestřelili. V každém případě její základ tvořila páteřní trať vedoucí západní částí země od severu k jihu a na ní navazovalo několik odboček do vnitrozemí. Především jedna kratší do hlavního města Tirany a jedná dlouhá napříč zemí k Ochridskému jezeru do Pogradece.
Autor: Helmut Kienzle, CC BY 4.0
Albánská železnice spojovala hlavní průmyslová centra, přístavy a některé důležité oblasti těžby surovin.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-031899
Železnice se stavěla a zprovozňovala postupně. V roce 1947 byl otevřen první úsek o délce 44 kilometrů, a to mezi městy Drač (Durrës) a Peqin. Roku následujícího už vedla i trať z Drače do Tirany. A stále to pomalu přirůstalo. V roce 1950 bylo hotovo 115 kilometrů, v roce 1970 přes 190 kilometrů, v roce 1980 téměř 320 kilometrů a do roku 1989 to vyrostlo na 447 kilometrů. Celá železnice byla jednokolejná, neelektrifikovaná.
Autor: Helmut Kienzle, CC BY 4.0
Po pádu režimu nastala krize. V oblasti železniční dopravy trochu jiná než krize hospodářská. Zatímco po ekonomické stránce Albánie začala na přelomu tisíciletí růst, železnice stále skomírala (ostatně rozvoj předtím zakázané soukromé silniční dopravy ji asi taky moc nepomohl). Železniční infrastruktura chátrala. Některé části železnice byly zavřeny (ať už zcela, nebo pro osobní dopravu), v tom neštěstí tedy naštěstí části krajní.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-031920
Co se týče trakčních vozidel, začínalo se s párou. Používalo se několik málo typů parních lokomotiv, v počtech v řádu jednotek kusů. Největší význam měla šestice polských lokomotiv TKt 48. Přechod na motorovou trakci probíhal postupně od 60. do 80. let, a to díky dodávkám motorových lokomotiv z Československa.
Autor: kopaszsop, CC BY-SA 2.0
V případě československých lokomotiv přichází jedna zajímavost, v oboru železnic věc obecně netradiční. Lokomotivy byly dodávány s označením řad ČSD podle Kryšpína.
Autor: kopaszsop, CC BY-SA 2.0
První motorové stroje dodala pražská ČKD už v roce 1958. Jednalo se o dvě malé dvounápravové lokomotivy řady T 211.0 pro lehký staniční posun. Následovalo osm lokomotiv T 435.0, známých v Československu pod přezdívkou Hektor, respektive později Malý Hektor, a dalších osm strojů řady T 458.1, což byl pro změnu Velký Hektor. Oba Hektory byly lokomotivy čtyřnápravové. Nejvýraznější stopu však zanechaly těžké lokomotivy T 669.1, u nás přezdívané Čmelák, kterých bylo dodáno 62 kusů.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-031834
Dnes jsou lokomotivy T 669.1 jedinými lokomotivami albánských státních drah. Jejich počty už jsou ovšem nižší, mnohé již byly z provozu vyřazeny.
Autor: Albinfo, CC0 1.0
Lokomotiva T 669.1
Autor: Willem_90, CC0 1.0
Vyřazené lokomotivy, Albánie
Autor: Helmut Kienzle, CC BY 4.0
Vyřazené lokomotivy, Albánie
Autor: Helmut Kienzle, CC BY 4.0
Netradičně zbarvený Čmelák
Autor: Kj1595, CC BY-SA 4.0
Stanice Durres
Autor: Ymblanter, CC BY-SA 4.0
Pohled na nádraží v Tiraně, rok 1985
Autor: Heinz Bothien, CC BY-SA 4.0
Nádraží v Tiraně v roce 1995. Vpravo vidíme autobus Karosa sedmistovkové řady.
Autor: Apdency, CC0 1.0
Kiosek na nádraží v Tiraně, rok 2012
Autor: Usien, CC BY-SA 3.0
Před několik lety bylo nádraží v Tiraně srovnáno se zemí. Ve výstavbě je nádraží nově, na jehož staveniště se díváme. Fotografie je z roku 2024.
Autor: DaDaDaan, CC0 1.0
Albánie, výjez cyklistů z vlaku
Autor: HelmutKienzle, CC BY 4.0
Stanice Vora
Autor: Apdency, CC0 1.0
Stanice Gjorm
Autor: kopaszsop, CC BY-SA 2.0
Stanice Vorë
Autor: kopaszsop, CC BY-SA 2.0
Koně na nádraží Rogozina
Autor: Albinfo, CC0 1.0
Trať Rrogozhinë–Pogradec
Autor: Albinfo, CC0 1.0
Vjezd do stanice Vora
Autor: Albinfo, CC0 1.0
Most na trati Librazhd-Pogradec
Autor: Albinfo, CC BY-SA 4.0
Stanice Durres
Autor: Ymblanter, CC BY-SA 4.0
Stanice Vora
Autor: Derstuff, CC BY-SA 4.0
Albánie
Autor: Benbe, CC BY 3.0