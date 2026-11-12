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V izolované stalinistické baště stál rozvoj železnice na lokomotivách z ČSSR

Radek Folprecht
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Rrogozhinë–Pogradec railway, Albania, 2019 Albania, Durrës railway station. Summer 2002 Rrogozhina, Albania Albánie, 2001 (Ishëm) Albánie, 1975 A train of the Albanian railway in 1998 Albánie, 1975 Cesta vlakem v Albánii v roce 1999: na cestě z Përrenjas do tunelu poblíž Rrajcë Albánie, 1975 Albánie, 2001 Albánie, 2001 Albánie, 1975
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V současnosti se však albánská železnice začíná probouzet k novému životu a první výsledky rozsáhlých investic jsou na dohled. Podívejme se, jak to na železnici v kdysi nejchudší evropské zemi vypadalo a jak to vypadá dnes.

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