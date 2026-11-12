V izolované stalinistické baště stál rozvoj železnice na lokomotivách z ČSSR

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Není hrana jako hrana. Skutečná legenda, která má za sebou kus poctivé práce
Ikonickou trojici československých autobusů tvoří Škoda řady 706 RTO, Karosa řady Š 11 a Karosa řady 700. Zatímco oba starší vysokomýtské typy, především tedy ten první, jsou často připomínány a...
Totální retro. Remake padesátiletého radiobudíku bude ozdobou ložnice
Tuto novinku byste od německého výrobce reprosoustav a gramofonů ELAC nečekali. Radiobudík RD100 se veze na současné vlně retrománie: je to remake stejnojmenného modelu z roku 1972. Přináší velmi...
Analýza tragédie letounu Learjet 60 nad Floridou. Proč vletěl do bouře?
Tragédie soukromého tryskového letounu Learjet 60, která se odehrála 1. listopadu u floridského West Palm Beach, nechala v den svátku Všech svatých na okamžik bez dechu každého, kdo zaslechl záznam...
Voyager dosáhne vzdálenosti jeden světelný den. Nyní ale vystrašil obsluhu
V polovině listopadu doletí sonda Voyager 1 do vzdálenosti necelých 26 miliard kilometrů od Země a překročí tak hranici jednoho světelného dne. Nedávno však museli odborníci z NASA řešit problém,...
Cvičný letoun TOM-8 už nedostal svoji šanci. Zdobil psychiatrickou léčebnu
V největším expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ Praha je vystaven zajímavý letoun, jehož osud však nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s...
Po 11. září se New York bál dalšího letadla. Spadlo na něj za pouhé dva měsíce
Jen dva měsíce po teroristických útocích na newyorská dvojčata otřásla městem i celými Spojenými státy další drastická událost. Do obytné čtvrti na okraji metropole přesně před čtvrt stoletím spadl...
Nejvýhodnější nákupy roku jsou tu. Přinášíme 8 tipů na super dárky
Vánoce se blíží a seznam dárků se sám neodškrtá. Čím dříve se do jejich výběru pustíte, tím méně starostí vás čeká v prosinci. Black Friday přináší tisíce zlevněných produktů, speciální možnosti...
Je tu úplně nová generace počítačů. Je to tak trochu zoufalství, ale nutné
Ze všech možných směrů slyšíme i vidíme, jak se zdražují notebooky a počítače. Odráží se to i na výrazných propadech prodejů. A zdá se, že nepomohou ani nové systémy, které mají integrovanou většinu...
V izolované stalinistické baště stál rozvoj železnice na lokomotivách z ČSSR
Železniční síť albánských státních drah nebyla nikdy příliš rozsáhlá, spíše naopak, logicky tak i jejich vozový park. S pádem socialismu dost upadly i ty tratě, což byl nakonec logický důsledek. V...
Zombie songy: jak internet a socky křísí skladby, které spaly desítky let
Hudba má krátký život. Naprostá většina nahraných skladeb upadne deset let od svého vydání v zapomnění. Dost možná i dříve. Web to ale mění. Čas od času některou z nich vytáhne z hrobu. Stane se z ní...
Windows se zase budou mít rády s levnějšími počítači. Microsoft ukázal proč
Nejen umělá inteligence zvyšuje požadavky na počítače, na kterých běží aktuální verze operačního systému Windows 11. Doporučená konfigurace tak obsahovala řadu požadavků, které nemusely starší nebo...
Z externích disků ve skříni mohou mizet data. Co dělat, abyste o ně nepřišli
Externí disk plný fotek, videí, dokumentů, případně kdysi oblíbené muziky, ležící v bezpečí horní police skříně, je „zálohovací“ klasika. Jenže pevné disky stárnou, i když se nepoužívají, a pokud se...
Americká armáda plánuje návrat k balónům. Jsou levné a hodí se k ledasčemu
Vznáší se v pusté vrstvě atmosféry, kde panují teploty hluboko bod bodem mrazu. Dokážou zastoupit satelity i vypouštět drony. Stojí jen pár šupů. Dají se snadno nahradit. Prostředky lehčí než vzduch...
Definice sekundy se může v následujících letech změnit. Fyzik o kvantové revoluci
Od našeho zpravodaje v USA V americkém Coloradu sídlí nenápadná firma Vescent, která kvantovou fyziku mění ve výdělečný byznys. Vyrábí optické lasery a hodiny, které budou pohánět budoucí kvantové počítače. I díky jejich...
Cvičný letoun TOM-8 už nedostal svoji šanci. Zdobil psychiatrickou léčebnu
V největším expozičním hangáru Leteckého muzea VHÚ Praha je vystaven zajímavý letoun, jehož osud však nebyl nejšťastnější. Jedná se o poslední československou konstrukci cvičného vojenského letounu s...
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DVD slaví 30 let. Z obýváků vyhnal kazety a vytvořil tuny odpadu
V listopadu roku 1996 uvedla na japonském trhu společnost Toshiba první DVD přehrávač na světě, o tři měsíce později se dostal na trh i v USA, Evropa si ale ještě rok počkala. Formát do obýváků...
Voyager dosáhne vzdálenosti jeden světelný den. Nyní ale vystrašil obsluhu
V polovině listopadu doletí sonda Voyager 1 do vzdálenosti necelých 26 miliard kilometrů od Země a překročí tak hranici jednoho světelného dne. Nedávno však museli odborníci z NASA řešit problém,...