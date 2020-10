Zelená se líbí. Je to barva, která uklidňuje a harmonizuje. I proto se současné návrhy řady architektů shodně kryjí do pláště zeleně: vertikálních zahrad, teras a balkonů i ozeleněných střech. Ovšem snaha dosadit zeleň všude, kde je to aspoň trochu možné, může mít i nepříjemné důsledky.