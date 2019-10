Srdce vám prověří na dálku. Šéf pojišťovny hledá budoucnost prevence

V Česku je zdravotní pojištění povinné a garantované státem. Většina lidí proto příliš nepřemýšlí o tom, jak funguje. Pojišťovny ale mají unikátní pozici. Mohou monitorovat data o zdraví klientů, a dokonce je pobízet k prevenci a zdravějšímu způsobu života. Jak ovšem vyvážit práci s citlivými daty s požadavkem na ochranu soukromí pacienta? Ptali jsme se Radovana Kouřila, ředitele Oborové zdravotní pojišťovny.

Rozhovor nevznikl náhodou. Jeho pojišťovna v červnu 2019 jako první v Česku představila futuristickou funkci – nechte si na dálku zkontrolovat srdce profesionálním kardiologem. Údaje naměří Apple Watch a kardiogram zkontroluje Mezinárodní centrum pro telemedicínu. Pěti klientům už experti na základě takovéto dálkového „vyšetření“ doporučili navštívit kardiologa. Zajímalo nás, jak tato funkce zapadá do strategie pojišťovny.



Jaká je vlastně úloha zdravotní pojišťovny a jaké jsou její možnosti v inovacích?

My se snažíme profilovat jako elektronická pojišťovna. Myslím, že se nám to celkem daří. Podařilo se nám přesvědčit velké množství našich zákazníků, aby se přihlásili k aplikaci, k takovému ekvivalentu elektronického bankovnictví. To je samo o sobě pozoruhodné, že lidé mají zájem o tuto aplikaci.

Jak je do té aplikace lákáte, nějakými bonusy?

My tam máme úplně všechno. Cokoli nabízí ostatní pojišťovny, to by u nás mělo jít vyřešit přes aplikaci. Mimo jiné tam pojištěnec nalezne veškerou péči, kterou čerpal u lékařů. To asi není až tak neobvyklé. My ale pojištěncům umožňujeme, aby nám dali na tu péči zpětnou vazbu. A ti lidé to skutečně dělají. Motivujeme je k tomu nějakými bonusovými body, „kredity“. Mohou také ohodnotit svého lékaře, jak je to běžné třeba na portálech s ubytováním.