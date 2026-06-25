Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete které redukce?
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Při balení elektroniky se podívejte na popisek na štítku napájecího zdroje, nebo samotného zařízení, pokud k němu vede napájecí kabel přímo z vidlice. Pokud je na něm uvedeno 100–240 V a 50/60 Hz, máte o starost méně. Moderní pulzní zdroje si totiž zpravidla poradí s celým rozsahem ve světě používaných napětí a frekvencí, takže je můžete použít ve kterémkoli státě.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
To dříve nebývalo běžné, zařízení s transformátory byly buď na jedno konkrétní napětí, nebo mělo mechanický přepínač, kterým jste ručně museli nastavení změnit, jinak hrozilo fatální poškození přístroje.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pokud byste zařízení pouze na 240 V měli (nebo si takové v zahraničí pořídili), nezapomeňte, že klasické adaptéry do zásuvek zajistí pouze vodivé propojení různě rozmístěných kontaktů zásuvek a zástrček, ale nemění napětí ani frekvenci. K tomu by byl potřeba speciální měnič.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Při výběru redukce zvažte, jaké spotřebiče budete používat. Pokud mají třípólovou vidlici s uzemněním, potřebujete třípólový adaptér.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Stále častěji jsou v nabídce takovéto „multiadaptéry“, které zajistí vzájemnou kompatibilitu zařízení s mnoha různými vidlicemi s mnoha různými typy zásuvek.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tento model od české firmy Epico kombinuje adaptér se 70W USB nabíječkou, přičemž vedle trojice portů je připraven i vytahovací kabel, který z principu věci nikdy nezapomenete. A jaké druhy zásuvek vás mohou při cestování potkat?
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nejrozšířenějším je typ A, který potkáte v USA, Kanadě, Mexiku, Střední i Jižní Americe, Karibiku a v části Asie, například Japonsku nebo Taiwanu a můžete na ni narazit i v Číně (kde se ale používá více standardů). Napětí je 100 nebo 120 voltů, frekvence 60 Hz.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Na stejném území se můžete setkat i se zásuvkou typu B, což je v podstatě A s přidaným zemnicím kolíkem. Do zásuvky B vidlici typu A zasunete, opačně to samozřejmě neplatí. Ale jak autor textu kdysi sám zjistil, například v japonském elektru se dá koupit pokoutná redukce s uzemněním vyvedeným na kabelu bokem.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zejména pro častější cesty do zemí se zásuvkami A nebo B stojí za zvážení nákup kompatibilního USB-C adaptéru. Snadno se tak obejdete bez adaptéru úplně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Se zásuvkami typu C se nesetkáte úplně často, protože byly většinou nahrazeny variantou E nebo F s uzemněním. Běžné jsou zástrčky typu C (klasická dvoupólová vidlice), a tu můžete v zásuvkách C, E a F bez redukce použít.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zásuvku D najdete především v Indii a Africe, a ačkoli má stejnou rozteč pinů jako evropské C, nezkoušejte tuto kombinaci používat – je připravena na silnější piny. a proto v ní bude volně plandat a mít špatný kontakt. Adaptér je nutností. Napětí je standardních 230 V a frekvence 50 Hz.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zásuvku typu E nebo F se používají, až na několik výjimek, ve většině Evropy. Zatímco E má pro zemnění kolík (jak bylo a je standardem i v ČR), typ F (takzvané schuko) nemá pro zemnění kolík, ale dvojici jisticích pásků. A zatímco zástrčku schuko do zásuvky E zapojíte, typ E se do zásuvky F zapojit nedá. Většina moderních zástrček je připravena na obě varianty zásuvek.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Schuko je standardem především v Německu a Rakousku.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Nejméně kompaktní jsou adaptéry pro zásuvku typu G, se kterou se setkáte ve Velké Británii, Irsku, na Srí Lance, v Malajsii, Indii nebo Arábii. Zásuvky jsou velmi často doplněny mechanickým vypínačem.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zásuvka typu H je poměrně exotická, používá se totiž pouze v Izraeli, v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. Do novějších verzí zásuvky lze zapojit vidlici typu C, takže se třeba s nabíječkou telefonu můžete obejít bez adaptéru. Pro zapojení zástrčky E nebo F je však adaptér potřeba.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zásuvka typu I vás může zaskočit třeba v Austrálii nebo Číně a má celkem netradiční uspořádání tří plochých kolíků, přičemž fáze a nulák spolu svírají úhel 60 stupňů. Podobné najdete i v Argentině nebo Uruguayi, avšak fáze a nulák jsou vzájemně prohozené.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
K zásuvce typu J budete shánět adaptér jen v případě, že pojedete do Švýcarska nebo Lichtenštejnska. Tři kolíky jsou vedle sebe, uzemnění je o něco níže než fáze a nulák. Lze do ní zasunout vidlici C. Pro E a F bude potřeba adaptér.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Pokud míříte do Dánska nebo Grónska, budete potřebovat adaptér ze zásuvky typu K. Vypadá jako evropské C nebo E, ale místo zemnicího kolíku je zde půlkulatý otvor. Vidlici C tak můžete zapojit, pro E nebo F potřebujete adaptér.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Zásuvku L najdete v Itálii a vypadá jako do jedné řady srovnaná zásuvka J. Nebo taky C, do které někdo mezi kolíky vyvrtal otvor pro uzemnění. Opět platí, že vidlici C do ní zasunete, ale pro E nebo F potřebujete adaptér.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
A tím se dostáváme na konec využité abecedy. Zásuvka typu M se kdysi používala ve Velké Británii, ale tam již byla prakticky nahrazena typem G. Aktuálně se používá v JAR, Namibii, v některých koutech Indie nebo třeba v Nepálu.
Autor: Technet.cz s využitím MS Copilot
Dobrým pomocníkem jsou při cestování powerbanky. Ta nahoře patří k maximu, se kterým bez komplikací nastoupíte na palubu letadla – kapacita je 25 000 mAh, respektive 95 Wh. HypeCharge PowerBank od Xiaomi vydá až 212 W výkonu. Kompaktnější banka od Romoss má kapacitu 10 000 mAh a výkon stále úctyhodných 130 W.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz