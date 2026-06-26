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V době komunistické diktatury byl Balaton významnou rekreační destinací
Kdo si dnes vzpomene na Balaton, který patřil k nejvýznamnějším rekreačním destinacím tehdejšího socialistického Československa? Podívejme se, jak se tam návštěvníkům rekreovalo a domorodcům žilo a...
Záhadná studená skvrna v Atlantiku je známka kolapsu proudů. Island zamrzne
Zatímco se Země jako celek otepluje, v jedné oblasti severního Atlantiku naopak teplota klesá. Chladná skvrna, tepelná díra nebo také studený blob se rozkládá jihovýchodně od pobřeží Grónska. Vědci...
KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni
Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.
Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček
Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...
Letecký simulátor v prohlížeči. Google dal do Earth možnost létání
Virtuální glóbus od Googlu s názvem Earth dostává čas od času nějaké vylepšení. Jednou z posledních novinek je možnost proletět se nad zemí díky jednoduchému leteckému simulátoru přímo v prohlížeči.
Nákladní dron s nosností 100 kg je v Česku. Pomůže hasičům i na stavbách
V českém vzdušném prostoru se v těchto dnech začíná objevovat transportní dron DJI FlyCart 100. Na třicetimetrovém výsuvném lanu unese až 100kg náklad. Uplatnění nalezne například v zásobování, při...
Jak se na dovolené neocitnout bez energie? Vyznejte se v zásuvkách
Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete...
Model motocyklu BMW R75 se sajdkárou promlouvá skrze detaily a patinu
Jak napsal autor tohoto modelu motocyklu BMW R75, nejde jen o modelářský projekt, ale o spojení zájmu o historii, studium dobových materiálů a trpělivost při tvorbě. Ponoříme se do řady zajímavých...
Záhadná studená skvrna v Atlantiku je známka kolapsu proudů. Island zamrzne
Zatímco se Země jako celek otepluje, v jedné oblasti severního Atlantiku naopak teplota klesá. Chladná skvrna, tepelná díra nebo také studený blob se rozkládá jihovýchodně od pobřeží Grónska. Vědci...
V době komunistické diktatury byl Balaton významnou rekreační destinací
Kdo si dnes vzpomene na Balaton, který patřil k nejvýznamnějším rekreačním destinacím tehdejšího socialistického Československa? Podívejme se, jak se tam návštěvníkům rekreovalo a domorodcům žilo a...
Modelářská pocta dobře známému místu a epoše v podobě letounu MiG-21SMT
Letní soutěž Příběh mého modelu 2026 otvíráme příspěvkem modeláře Radovana Vašíčka, který se rozhodl věnovat čas a úsilí legendárnímu stíhacímu letounu MiG-21. Co ho k tomu vedlo a o jaké prvky model...
Je vám vedro? Zkuste se zařídit jako lenochodi. Pomohly jim skákající geny
V současném počasí je nejvhodnější vyhýbat se jakékoliv činnosti. Zejména pracovní. Skuteční experti na zahálku jsou jedni z nejpodivnějších savců, lenochodi. Teď vyšlo najevo, kde ke svým...
POZOR VLAK: Matoušovy kreslené pohledy si získaly srdce fanoušků železnice
Více než 370 ručně kreslených železničních pohlednic, detailní papírové modely vlaků a neobyčejný talent mladého nadšence. Přesně to na vás čeká ve 160. vydání videomagazínu POZOR VLAK. Ukážeme vám...
Nebe nad Mladou Boleslaví bylo plné historických stíhaček
Historical Airshow v Mladé Boleslavi opět potvrdila, že patří mezi nejvýznamnější letecké dny u nás. Podívejme se, jaké legendy letošní ročník nabídl. Vyzdvihnout musíme především letovou ukázku...
Maraton na Marsu? Vozítko Perseverance jej zvládlo za rekordních pět let
Průzkumné vozítko Perseverance je teprve druhým zařízením, kterému se podařilo po vlastních kolečkách ujet na jiné planetě vzdálenost odpovídající maratonu, tedy 42,195 kilometrů. A zatímco tomu...
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
V Řeži u Prahy vyvíjejí a testují vodíkový pohon pro elektrická letadla
Pohon letadel pomocí elektřiny z vodíkových článků je jednou z možných variant budoucího nízkoemisního letectví. Výzkum a vývoj takového pohonu řídí společnost Honeywell a podílí se na něm v rámci...
Startuje letní soutěž Příběh mého modelu 2026. Podělte se o svůj výtvor
Přišel čas zúročit dobu, která uplynula od konce naší loňské letní modelářské soutěže, a představit váš další nebo nový výtvor. Jak se ukázalo už i loni, za hodinami práce je často i velmi silný...