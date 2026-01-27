Zajistit žluté, oranžové, nebo rovnou červené světlo pro večerní relaxaci nebo noční odpočinek, případně jasné denní světlo pro čas aktivity, zvládne leckterá chytrá RGB žárovka. Jenže to, že světlo nějak vizuálně vypadá, neznamená, že neobsahuje pro daný scénář nevhodné světelné složky.
Více teorie v prvním díle:
Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?
Proto jsme na měření vzali i dva modely žárovek Tapo (TP-Link) a dva modely Philips, přičemž jedna byla z jejich klasické řady Hue a druhá z nové „základní“ Hue Essentials. I zde nás mimo spektra zajímal index podání barev a případný flicker. Který jsme dokonce i jednou naměřili.
I měřené těchto žárovek vzniklo na specializovaném pracovišti Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a provedl jej pan inženýr Bálský. Žárovky měřil pomocí měřícího zařízení MavoSpec Base od společnosti Gossen.
Hlavní otázkou tohoto pokusu: lze chytré RGB žárovky alespoň částečně použít jako biodynamické?
Ledvance Sun@Home 9W
U této žárovky jsme váhali, do kterého dílu ji zařadit. Stejně jako biodynamické totiž umožňuje řídit náhradní teplotu chromatičnosti a nabízí řízení charakteru světla podle denní doby. Na druhou stranu nemá pevní předvolby, ale plynulé nastavení „šoupátkem“ a zároveň i v té nejteplejší variantě 2200 K jsme naměřili ne zcela zanedbatelné množství modré složky. Váhání finálně ukončil pohled na nekřesťanské číslo na počítadle znaků prvního dílu.
Mimochodem, společnost Ledvance byla vytvořená společností Osram, slavný výrobce do ní vyčlenil spotřebitelské domácí produkty a později prodal čínskému konzorciu.
Řada žárovek Sun@Home má podle výrobce čipy se sníženou produkcí modrého světla. Žárovky komunikují přes wi-fi, aplikace Ledvance je na platformě Tuya. Mimo plynulého ručního nastavení teploty chromatičnosti lze měnit i výkon žárovky, je zde i automatický režim, kdy se světlo mění podle aktuálního času.
Nejteplejší bílá
Nejteplejší bílá, co lze v aplikaci nastavit, má necelých 2 200 K. Je zde zastoupena zelená a trochu i modrá barva, takže jako noční ji využít nejde, nicméně jako příjemné večerní světlo bez problémů ano.
Vyzdvihnout musíme vysoký index podání barev, hodnota 93,3 je při takto nízké teplotě špičková.
|náhradní teplota chromatičnosti
|2 198 K
|CRI
|93,3
|dominantní vlnová délka
|587 nm
|frekvence flickeru
|% < 1.0
|CIE1931
|x = 0,5028, y = 0,4108
Posouváme prstem po displeji o kus dál.
Teplá bílá
Prst se zastavil na ještě příjemné teplé barvě, ale již dobře použitelné při běžném provozu – a naměřili jsme 2 876 K. Spektrum je široce rozprostřené, stoupá podíl modré barvy, nicméně její podíl je blíže klasické žárovce než obyčejné LEDce.
Zde již index podání barev přesáhl hodnotu 95, což je špičkové.
|náhradní teplota chromatičnosti
|2 876 K
|CRI
|95,3
|dominantní vlnová délka
|585 nm
|frekvence flickeru
|% < 1.0
|CIE1931
|x = 0,4369, y = 0,3894
Posouváme se dál k chladnějšímu světlu.
Denní bílá
Podle výrobce je maximem žárovky 5 000 K, my jsme naměřili 4 923 K, což už je dost studená bílá. Při ní má žárovka CRI 97,2. Tento režim je díky výraznějšímu podílu modré složky vhodný pro použití například při tvorbě domácích úkolů a učení – podporuje aktivitu a kognitivní schopnosti.
My jsme ale s dalším grafem zabrzdili o trochu níže, na v běžném provozu lépe použitelných 4 080 K.
CRI je zde 98, směle jej tedy můžete využít i třeba při malování obrazů nebo kreativní práci s barevným textilem – barvy vidíte prakticky takové, jaké doopravdy jsou.
|náhradní teplota chromatičnosti
|4 080
|CRI
|98
|dominantní vlnová délka
|580 nm
|frekvence flickeru
|% < 1.0
|CIE1931
|x = 0,3753, y = 0,3682
Výborná žárovka pro běžné každodenní použití s příjemným večerním světlem a špičkovým podáním barev. V ložnici a dětském pokoji je vhodné ji (je) doplnit lampičkou s žárovkou pro noční osvětlení – vybrat si můžete v prvním dílu testu.
Světlo je subjektivně velmi příjemné, výrobce navíc nešetří informacemi – jak na webu, tak balení produktu. Cena 460 Kč je vzhledem k výsledkům měření velmi dobrá.