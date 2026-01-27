Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to

Václav Nývlt
V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou nenabízejí stejné vlastnosti za leckdy nižší cenu. A mrkneme se i na spektrum jedné úplně obyčejné LEDky za pár korun.
Část 1/5
Test žárovek, druhý díl

Zajistit žluté, oranžové, nebo rovnou červené světlo pro večerní relaxaci nebo noční odpočinek, případně jasné denní světlo pro čas aktivity, zvládne leckterá chytrá RGB žárovka. Jenže to, že světlo nějak vizuálně vypadá, neznamená, že neobsahuje pro daný scénář nevhodné světelné složky.

Více teorie v prvním díle:

Test: jsou biodynamické LED žárovky podvod, nebo zdroj zdravého světla?

Proto jsme na měření vzali i dva modely žárovek Tapo (TP-Link) a dva modely Philips, přičemž jedna byla z jejich klasické řady Hue a druhá z nové „základní“ Hue Essentials. I zde nás mimo spektra zajímal index podání barev a případný flicker. Který jsme dokonce i jednou naměřili.

I měřené těchto žárovek vzniklo na specializovaném pracovišti Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a provedl jej pan inženýr Bálský. Žárovky měřil pomocí měřícího zařízení MavoSpec Base od společnosti Gossen.

Hlavní otázkou tohoto pokusu: lze chytré RGB žárovky alespoň částečně použít jako biodynamické?

Ledvance Sun@Home 9W

U této žárovky jsme váhali, do kterého dílu ji zařadit. Stejně jako biodynamické totiž umožňuje řídit náhradní teplotu chromatičnosti a nabízí řízení charakteru světla podle denní doby. Na druhou stranu nemá pevní předvolby, ale plynulé nastavení „šoupátkem“ a zároveň i v té nejteplejší variantě 2200 K jsme naměřili ne zcela zanedbatelné množství modré složky. Váhání finálně ukončil pohled na nekřesťanské číslo na počítadle znaků prvního dílu.

Ledvance Sun@Home

Mimochodem, společnost Ledvance byla vytvořená společností Osram, slavný výrobce do ní vyčlenil spotřebitelské domácí produkty a později prodal čínskému konzorciu.

Řada žárovek Sun@Home má podle výrobce čipy se sníženou produkcí modrého světla. Žárovky komunikují přes wi-fi, aplikace Ledvance je na platformě Tuya. Mimo plynulého ručního nastavení teploty chromatičnosti lze měnit i výkon žárovky, je zde i automatický režim, kdy se světlo mění podle aktuálního času.

Nejteplejší bílá

Nejteplejší bílá, co lze v aplikaci nastavit, má necelých 2 200 K. Je zde zastoupena zelená a trochu i modrá barva, takže jako noční ji využít nejde, nicméně jako příjemné večerní světlo bez problémů ano.

Ledvance Sun@Home – nejteplejší bílá

Vyzdvihnout musíme vysoký index podání barev, hodnota 93,3 je při takto nízké teplotě špičková.

Naměřené hodnoty u Ledvance Sun@Home 9W – nejteplejší bílá
náhradní teplota chromatičnosti2 198 K
CRI93,3
dominantní vlnová délka587 nm
frekvence flickeru% < 1.0
CIE1931x = 0,5028, y = 0,4108

Posouváme prstem po displeji o kus dál.

Teplá bílá

Prst se zastavil na ještě příjemné teplé barvě, ale již dobře použitelné při běžném provozu – a naměřili jsme 2 876 K. Spektrum je široce rozprostřené, stoupá podíl modré barvy, nicméně její podíl je blíže klasické žárovce než obyčejné LEDce.

Ledvance Sun@Home – teplá bílá

Zde již index podání barev přesáhl hodnotu 95, což je špičkové.

Naměřené hodnoty u Ledvance Sun@Home 9W – teplá bílá
náhradní teplota chromatičnosti2 876 K
CRI95,3
dominantní vlnová délka585 nm
frekvence flickeru% < 1.0
CIE1931x = 0,4369, y = 0,3894

Posouváme se dál k chladnějšímu světlu.

Denní bílá

Podle výrobce je maximem žárovky 5 000 K, my jsme naměřili 4 923 K, což už je dost studená bílá. Při ní má žárovka CRI 97,2. Tento režim je díky výraznějšímu podílu modré složky vhodný pro použití například při tvorbě domácích úkolů a učení – podporuje aktivitu a kognitivní schopnosti.

My jsme ale s dalším grafem zabrzdili o trochu níže, na v běžném provozu lépe použitelných 4 080 K.

Ledvance Sun@Home – studená bílá

CRI je zde 98, směle jej tedy můžete využít i třeba při malování obrazů nebo kreativní práci s barevným textilem – barvy vidíte prakticky takové, jaké doopravdy jsou.

Naměřené hodnoty u Ledvance Sun@Home 9W – denní bílá
náhradní teplota chromatičnosti4 080
CRI98
dominantní vlnová délka580 nm
frekvence flickeru% < 1.0
CIE1931x = 0,3753, y = 0,3682

Výborná žárovka pro běžné každodenní použití s příjemným večerním světlem a špičkovým podáním barev. V ložnici a dětském pokoji je vhodné ji (je) doplnit lampičkou s žárovkou pro noční osvětlení – vybrat si můžete v prvním dílu testu.

Světlo je subjektivně velmi příjemné, výrobce navíc nešetří informacemi – jak na webu, tak balení produktu. Cena 460 Kč je vzhledem k výsledkům měření velmi dobrá.



Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

Už za dva týdny zamíří lidé znovu k Měsíci. Raketa a loď dorazily na rampu

Pohled na 98 metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

V pátek 6. února se má na cestu znovu vydat za pomoci nosiče SLS kosmická loď Orion. Chystá se na cestu kolem Měsíce, ovšem tentokrát už s posádkou. Bude to poslední test před tím, než se k Měsíci...

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Předpověď polární záře: Přinášíme návod, jak číst data z vesmíru

Polární záře nad městem Seč ze dne 19. ledna 2026.

Kdysi byla polární záře v našich zeměpisných šířkách úkazem jednou za desetiletí. Dnes, v době vrcholícího slunečního cyklu, ji v Česku vídáme i několikrát do roka. Ale jak poznat, kdy jde o planý...

Rusko se může odpojit od internetu už v březnu. Bude mít vlastní runet

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Víc než milion zablokovaných stránek. Zákaz cizích sociálních sítí a komunikačních aplikací. Místo WhatsAppu státní software Max, který zpřístupňuje státu prakticky veškerou aktivitu uživatele....

Umí chytré žárovky respektovat cirkadiánní rytmus? Změřili jsme to

Test žárovek, druhý díl

V prvním dílu testu jsme prozkoumali světelná spektra denních, večerních, nočních a biodynamických žárovek. Tentokrát se podíváme, jak světelná spektra vypadají u chytrých RGB žárovek a zda náhodou...

27. ledna 2026

Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady

Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...

27. ledna 2026

Pád letu JAT 367. Vesna Vulovičová přežila výbuch a pád z 10 kilometrů

Při nehodě letounu Douglas DC-9 jugoslávské letecké společnosti JAT, letícího...

Zánovní DC-9 letící z Kodaně do Záhřebu přesně před 54 lety nad územím Československa zničil výbuch bomby. Stroj se rozpadl na tři kusy. Pád z deseti kilometrů stál život všech 23 cestujících, jako...

26. ledna 2026

Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat

Grónsko. Vojenské letadlo dánského královského letectva na letišti v Nuuku (15....

Poslední zhruba dva týdny se americký prezident Donald J. Trump veřejně zabýval možností získat pro USA Grónsko. Vyhrožoval anexí ostrova a cly proti zemím, které se plánu vzepřou. Po summitu NATO v...

26. ledna 2026

Windows 11 procházejí radikální očistou i modernizací zároveň

Ilustrační foto - Windows 11

Windows 11 jsou živým organismem, který se každý rok mění. Které funkce uvolnily místo bezpečnosti? Podíváme se i na novinky a na to, jaké zásadní opravy i kontroverzní sledování polohy chystá...

25. ledna 2026

Kosmická zrcadla myslíme vážně. Slunce osvítí odvrácenou stranu Země, říká šéf startupu

Premium
Ben Nowack ze společnosti Reflect Orbital

Minulý týden jsme vydali článek o futuristickém plánu malé kalifornské firmy Reflect Orbital. Chystá se rozmístit na oběžné dráze Země tisíce satelitů. Mají odrážet sluneční světlo do míst, kde je...

25. ledna 2026

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

24. ledna 2026

T. rex rostl čtyřicet let. Vyšlo to z velké analýzy kostí zubatých potvor

Kosterní exemplář druhu Daspletosaurus torosus v expozici instituce Field...

Nová studie změnila odhad růstového tempa nejslavnějšího pravěkého predátora. Rostl pomaleji a stejnoměrněji, než si paleontologové dosud mysleli. Tyranosaurů mohlo také být víc druhů.

23. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Dechberoucí snímky z pohledu nejen astronautů ukazují krásu naší planety

An astronaut on the International Space Station snapped this image of the Atafu...

Země je unikátní svět, který dennodenně ukazuje svou krásu. Zvlášť při pohledu z výšky může někdy nabídnou strhující podívanou. Vidět ji z pohledu pilota, nebo dokonce astronauta je minimálně...

23. ledna 2026

Svět se mění a my s ním. Proč ale lidí s ADHD pořád přibývá?

Premium
ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Nedaří se jim udržet delší dobu pozornost nebo nevydrží chvíli v klidu. Někteří se potýkají s oběma problémy. Medicína má pro ně diagnózu ADHD. Zdravotnické statistiky registrují nárůst jejich počtu....

22. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Německý vysokorychlostní vlak, který létal po kolejích v barvách Lufthansy

DB-Baureihe 403, Lufthansa Airport Express, zwischen Oberwesel und St. Goar...

První západoněmecká vysokorychlostní jednotka DB řady 403 zprvu příliš úspěšná nebyla, ostatně vznikla pouze ve třech v podstatě prototypových exemplářích. Její čas přišel až později, když byla...

22. ledna 2026

Konec éry? Televizory Sony bude vyrábět TCL, značka Bravia zůstane

Fanoušci značky Sony se začínají loučit s jejich televizory, od roku 2027 budou...

Japonská společnost Sony se dohodla s čínskou společností TCL na založení společného podniku pro výrobu televizorů. V něm bude mít většinový podíl a tedy i hlavní slovo TCL. Značky Sony a Bravia na...

21. ledna 2026  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.