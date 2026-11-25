Zatímco kapacita domácích akumulátorových úložišť se pohybuje zpravidla v jednotkách kilowatthodin, v elektromobilech bývají akumulátory s kapacitou i vyšších desítek kilowatthodin, u některých modelů přesahují i stovku. Je proto lákavé toto obří úložiště využít i ve chvíli, kdy vozidlo jen nečinně stojí u domu.
Vedle dnes již poměrně rozšířeného V2L (vehicle to load), se kterým přímo z auta napájíte připojené elektrické spotřebiče, přicházejí na řadu i varianty V2H (vehicle to home), V2B (vehicle to building) a V2G (vehicle to grid). V prvním případě může vozidlo sloužit jako zdroj energie pro celou domácnost, ve druhém případě optimalizovat odběr energie firemního provozu a ve třetím sloužit i ke stabilizaci elektrické sítě.
V USA již v létě 2026 dokrývaly chybějící výkon zaparkované školní autobusy. Výsledky byly takové, že se má v příštích letech tento způsob rozšiřovat.