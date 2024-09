Utopená elektronika. Co má cenu zachraňovat a jak nepřijít o data

Letošní povodně za sebou nechají i spoustu utopené elektroniky. Se specialisty ze servisů jsme dali dohromady základní rady, jak se k vytopené technice chovat, co má cenu zachránit, co zvládnete sami, co vyžaduje zásah servisu a co se opravit nevyplatí. Radíme také, jak snížit riziko ztráty dat.