Nadzvukový, ale tichý experimentální letoun NASA X-59, se tento týden dostal poprvé do vzduchu na testovací základně nad pouští v jižní Kalifornii. Stroj je navržen tak, aby prolomil zvukovou bariéru a přitom vytvořil minimální hluk. Cílem je ukázat cestu pro rychlejší komerční leteckou dopravu.
Autor: Reuters
Letadlo, které pro NASA postavila letecká společnost Lockheed Martin, vzlétlo asi hodinu po východu slunce z ranveje 7 v kalifornském Palmdale asi 100 km severně od Los Angeles, kde působí továrna Skunk Works.
Autor: Reuters
Po strmém stoupání nad travnatými poli východně od přistávací dráhy se X-59 vydal na sever směrem k Edwardové letecké základně, kde asi o hodinu později bezpečně přistál poblíž Armstrongova leteckého výzkumného centra NASA. Doprovázelo ho letadlo NASA.
Autor: Reuters
Unikátní tvar letadla je navržen tak, aby výrazně snížil hlučný sonický třesk, který se obvykle vytváří, když letadlo překročí rychlost zvuku.
Autor: Reuters
Právě tato rázová vlna má vliv na to, jak sonický třesk vnímáme. Protáhlý tvar stroje má změnit vlnu tak, že ji naše ucho bude vnímat jako hluk, který vzniká při zavření dveří u auta. A to je výrazně méně, než jak jej slyšíme nyní.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Snímek zmenšeného modelu letounu X-59 v nadzvukovém testovacím tunelu v NASA Glenn Research Center
Autor: NASA
Fotografie tlakových vln a jejich interakce jsou klíčové pro vědecký výzkum jejich mechanismu. Cílem výzkumu QueSST je vývoj nového typu nadzvukového letadla (na obrázku vizualizace letadla X-59), které by dokázalo cestovat nadzvukovou rychlostí bez hlasitého třesku s tím spojeného.
Autor: NASA
Stroj má délku 28,5 metru a rozpětí devět metrů. Hmotnost prázdného letounu je asi 6 800 kilogramů. Motor od F414 - GE- 100 mu umožní dosáhnout rychlosti přes 1 800 km/h v cestovní výšce 16,5 km.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
NASA v prosinci 2020 podepsala spolupráci s Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) pro nezávislé testování 1,62% modelu letounu X-59 ve větrném tunelu. Součástí tohoto testování byla i společnost Boeing.
Autor: David Meade NASA Langley Research Center
Tento prototyp je výsledkem přes deset let trvajícího úsilí. Na obrázku jsou modely testování aerodynamiky.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Počítačové simulace dynamiky proudění konceptu letadla X-59
Autor: Lockheed Martin
Pohled a hangár, kde je letoun X-59 umístěn.
Autor: Lockheed Martin
Snímek z roku 2022 zachycuje letoun X-59 v kalifornském závodě Lockheed Martin Skunk Works. Stroj je zabalen do folie kvůli transportu do Texasu k prvním pozemním testům. Testy měly prověřit, zda drak zvládne otřesy a namáhaní spojené s nadzvukovým letem.
Autor: Lockheed Martin
Technik Lockheed Martin připravuje obráběcí stroj na výrobu první součásti budoucího letounu X-59 QueSST.
Autor: Lockheed Martin / Kevin Robertson
Rozbalování ocasní části budoucího stroje X-59, vyrobené z hliníkových slitin, na které je nanesena zelená základní barva.
Autor: Lockheed Martin
Stěhování křídla letounu X-59 QueSST na tovární linku, kde se bude pracovat na jeho povrchové části.
Autor: Lockheed Martin
Černé součásti křídla na snímku jsou přívody vzduchu pro systém řízení prostředí (ECS), který reguluje teplotu, tlak v kabině a distribuci vzduchu. Stříbrná mřížka umístěná v zadní části jednoho z panelů ECS je výfuk — obě tyto sekce jsou tradičně umístěny na spodní straně letadla. Umístěním těchto prvků na horní část křídla X-59 se křídlo zablokuje a zabrání výfuku ECS v interakci s rázovými vlnami na spodní části letadla. Tento jedinečný designový přístup k přetvarování vzoru rázových vln podstatně snižuje akustický třesk.
Autor: Lockheed Martin
Snímek zachycuje odstranění systému přípravků a externích podpěr. Následovat bude testování celé konstrukce a konečná montáž.
Autor: Lockheed Martin
Jedním z prvků, které pomáhají zredukovat sonický třesk, je umístění vzduchového sání motoru. Fotografie zachycuje detailní pohled ve směru toku vzduchu do motorového prostoru, kde bude později v procesu montáže umístěn motor GE F414. Hlavním účelem sání motoru je upravit a zpomalit vzduch dříve, než se skutečně dostane do motoru. Před instalací motoru X-59 byly na vstupních stěnách namontovány senzory pro měření tlaku, které týmu pomohou monitorovat proudění nasávaného vzduchu a letové údaje. Obvykle je motor umístěn na spodní části letadla, ale u X-59 je sání vzduchu a motor umístěn na horní část letadla. Důvodem je to, že nadzvukové rázové vlny ze sání a motoru jsou stíněny křídlem. Jde opět o jeden z mnoha způsobů, jak NASA redukuje zvukový třesk. S ohledem na toto umístění motoru tým provádí testování ve vysokorychlostním aerodynamickém tunelu, aby se ujistil, že vše bude skutečně fungovat tak, jak bylo navrženo.
Autor: Lockheed Martin
Motor letounu X-59 s označením F414-GE-100
Autor: NASA / Ken Ulbrich
Technici Lockheed Martin zkoumají kokpit letounu X-59. Bude následovat montáž katapultovací sedačky a avioniky z cvičného stroje T-38.
Autor: Lockheed Martin
Důležitým bodem montáže letounu X-59 bylo i usazení základny pro XSV (eXternal Visibility System). Jde o první NASA letový hardware, který byl do letounu namontován. Vzhledem k dlouhé čelní části letounu před kokpitem, je pomocí tohoto systému nutné zajistit výhled pilota.
Autor: Lockheed Martin / Garry Tice
Systém eXternal Visibility System využívá kameru a displej, aby pilotovi přinesl pohled dopředu a doplňující informace v rámci tzv. rozšířené reality.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Montáž přední části X-59. Jako jeden z více rozpoznatelných rysů X-59 tvoří příď téměř třetinu délky letadla a je zásadní při tvarování rázových vln během nadzvukového letu. Konstruktéři si právě od tohoto tvaru přídě slibují kýžený výsledek v podobě tichého sonického třesku.
Autor: Lockheed Martin
Snímek ukazuje X-59 poté, co stroj prošel finální instalací ocasní plochy. Tato instalace umožňuje týmu pokračovat ve finálních kontrolách kabeláže a systémů letadla. Současně se připravovalo integrované pozemní testování, které zahrnovalo běh motoru a testy pojíždění.
Autor: Lockheed Martin
Jednou z fází bezpečnostní kontroly byla analýza dat shromážděných pro systém řízení letu X-59 prostřednictvím testů v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu. Testy poskytly měření toho, jak vítr proudí kolem nosu letadla, a potvrdily počítačové předpovědi, provedené pomocí softwarových nástrojů. Data jsou přiváděna do systému řízení letu letadla a umožní pilotovi znát výšku, rychlost a úhel, ve kterém letadlo letí. Na tomto snímku z února 2022 pracuje technik na modelu X-59 během testování v nízkorychlostním aerodynamickém tunelu.
Autor: Lockheed Martin
Pilot NASA Nils Larson vyhodnocuje software v simulátoru X-59, který by mohl předvídat, kde budou na zemi cítit zvukové třesky a jaká bude jejich intenzita.
Autor: NASA / Lauren Hughes
X-59 má ověřit, že takto rychlé stroje zvládnou překonat zvukovou bariéru a pohybovat se nadzvukovou rychlostí výrazně tišeji, než to bylo dosud možné. Právě nadměrný hluk nadzvukových komerčních letadel je vedle neekonomického provozu jedním z důvodů, proč se tato letadla komerčně neprovozují. Od 27. dubna roku 1973 tamní letecký úřad zakázal jejich provoz nad územím Spojených států a u pobřeží.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Jeden z mnoha mikrofonů snímající hluk letounu F-5E SSBE při testu, který ukázal, že tvar letadla lze použít ke snížení intenzity sonického třesku.
Autor: NASA
Letoun X-59 se představuje veřejnosti.
Autor: NASA
Ještě jedna zajímavost je spojené se strojem X-59 QueSST. Je to po desítkách let první stroj s označením X, který bude mít kabinu. Ta bude vybavena inovativním systémem eXternal Visibility System.
Autor: Lockheed-Martin, NASA
NASA prováděla zvukové testy již dříve, ale používala k nim upravené běžné stroje. Jako je tento modifikovaný „tryskáč“ Northrop F-5E při testu v roce 2003 v rámci programu Shaped Sonic Boom Demonstration. Ten ukázal, že tvar letadla lze použít ke snížení intenzity sonického třesku.
Autor: NASA
Hypersonický let letounu X-43, se 16. listopadu 2004 zapsal do historie, když desetinásobně překonal rychlost zvuku.
Autor: NASA
Vizualizace letounu X-59
Autor: NASA / Lockheed Martin
Vizualizace letounu X-59
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Vizualizace letounu X-59
Autor: Lockheed-Martin, NASA
Vizualizace nadzvukového dopravního letadla budoucnosti, které by díky zvláštním tvarům dokázalo účinně zredukovat intenzitu zvukové rázové vlny a také snížilo odpor vzduchu.
Autor: NASA/Lockheed Martin
Vizualizace nadzvukového dopravního letadla budoucnosti společnosti Lockheed Martin Corporation. Tento koncept byl jedním z dvojice modelů, které společnost prezentovala agentuře NASA. V té době se předpokládalo, že by podobné stroje mohly vzlétnout mezi lety 2030 až 2035
Autor: NASA/Lockheed Martin
Vizualizace letounu X-59
Autor: Lockheed Martin
Vizualizace letounu X-59
Autor: Lockheed Martin
NASA se snaží zapojit mezinárodní regulační a výzkumné komunity do svých testů letounu X-59.
Autor: Lockheed Martin