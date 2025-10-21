Zatímco v 70. letech byly počítače hlavně doménou firem a univerzit, v 80. letech začaly pronikat do domácností. Najednou bylo možné mít vlastní stroj na stole v dětském pokoji nebo pracovně. Pravda, každý výrobce měl svůj systém a PC si navzájem moc nerozuměly. Ovšem položily tím základy tomu, co dnes považujeme za samozřejmost – osobní počítač jako běžná součást života – a postupné směřování k otevřenějším standardům.
Walkman když se hudba poprvé vešla do kapsy
Dnes je to naprostá samozřejmost – pustit si hudbu, podcast nebo audioknihu v mobilu a jít ven se sluchátky na uších, nebo peckami v nich. V tramvaji, na ulici i v parku potkáte lidi, kteří se díky svým playlistům doslova odpojují od okolního světa. Ale na konci 70. let to byla sci-fi představa. Hudba patřila domů, k vinylům a velkým hi-fi soupravám. Ano, existovala tranzistorová rádia, ale pokud jste si chtěli poslechnout svou oblíbenou muziku ve slušné kvalitě na cestách, tak to prostě nešlo.
Všechno změnil rok 1979. Tehdy přišla na trh malá krabička, která způsobila revoluci v poslechu hudby – Sony Walkman. Přenosný kazetový přehrávač, který dokázal udělat hudbu osobní. Najednou bylo možné vzít si soundtrack doslova kamkoliv – na cestu do školy, na rande i na prázdniny k moři. Kazety sice existovaly už od 60. let, ale teprve v 70. letech se technologicky posunuly natolik, že nabídly solidní kvalitu zvuku. A Sony okamžitě ucítilo příležitost. Walkman se rychle stal symbolem přenosné hudby a v následujících letech ho firma postupně zmenšovala a odlehčovala, aby byl ještě praktičtější.
Výsledek? Jedna z nejúspěšnějších produktových řad v historii značky. Od roku 1979 až do ukončení výroby v roce 2010 se jich prodalo zhruba 200 milionů kusů. To už je pořádný důkaz, že když se technologie potká s lidskou touhou po svobodě, vznikne ikona.