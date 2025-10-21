Vzpomínáte na osmdesátkovou techniku jako Walkman, Game Boy či VHS?

Autor:
Když se řeknou osmdesátky, většině lidí se vybaví barevné oblečení, kazetový walkman u pasu a blikající arkádové automaty. Ale tato dekáda nebyla jen o módě a popkultuře. Právě tehdy se totiž rodily technologie, které dnes tvoří základ našeho digitálního života.
Část 1/6

Mechanika VHS videorekordéru s rotační hlavou.

Zatímco v 70. letech byly počítače hlavně doménou firem a univerzit, v 80. letech začaly pronikat do domácností. Najednou bylo možné mít vlastní stroj na stole v dětském pokoji nebo pracovně. Pravda, každý výrobce měl svůj systém a PC si navzájem moc nerozuměly. Ovšem položily tím základy tomu, co dnes považujeme za samozřejmost – osobní počítač jako běžná součást života – a postupné směřování k otevřenějším standardům.

Walkman když se hudba poprvé vešla do kapsy

První Walkman, sony TPS-L2.

Dnes je to naprostá samozřejmost – pustit si hudbu, podcast nebo audioknihu v mobilu a jít ven se sluchátky na uších, nebo peckami v nich. V tramvaji, na ulici i v parku potkáte lidi, kteří se díky svým playlistům doslova odpojují od okolního světa. Ale na konci 70. let to byla sci-fi představa. Hudba patřila domů, k vinylům a velkým hi-fi soupravám. Ano, existovala tranzistorová rádia, ale pokud jste si chtěli poslechnout svou oblíbenou muziku ve slušné kvalitě na cestách, tak to prostě nešlo.

Všechno změnil rok 1979. Tehdy přišla na trh malá krabička, která způsobila revoluci v poslechu hudby – Sony Walkman. Přenosný kazetový přehrávač, který dokázal udělat hudbu osobní. Najednou bylo možné vzít si soundtrack doslova kamkoliv – na cestu do školy, na rande i na prázdniny k moři. Kazety sice existovaly už od 60. let, ale teprve v 70. letech se technologicky posunuly natolik, že nabídly solidní kvalitu zvuku. A Sony okamžitě ucítilo příležitost. Walkman se rychle stal symbolem přenosné hudby a v následujících letech ho firma postupně zmenšovala a odlehčovala, aby byl ještě praktičtější.

Výsledek? Jedna z nejúspěšnějších produktových řad v historii značky. Od roku 1979 až do ukončení výroby v roce 2010 se jich prodalo zhruba 200 milionů kusů. To už je pořádný důkaz, že když se technologie potká s lidskou touhou po svobodě, vznikne ikona.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Letecká společnost připravuje tryskáč bez oken. Je jasné, co je nahradí

Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna....

Jak se přihlásit k prodloužení podpory Windows 10 krok za krokem

V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Syrová krása. Eritrejská železnice ukazuje na rozvoj země v době koloniální

Africká Eritrea se těšila bouřlivému rozvoji v době, kdy byla italskou kolonií. Stavěla se města ve vnitrozemí, rozvíjela se průmyslová výroba a v neposlední řadě se mocně budovala dopravní...

KVÍZ: Pozor na banány! Znáte divočiny na dráze a různé železniční zajímavosti?

V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a...

Vzpomínáte na osmdesátkovou techniku jako Walkman, Game Boy či VHS?

Když se řeknou osmdesátky, většině lidí se vybaví barevné oblečení, kazetový walkman u pasu a blikající arkádové automaty. Ale tato dekáda nebyla jen o módě a popkultuře. Právě tehdy se totiž rodily...

21. října 2025

Boeing E-7 Wedgetail. Budoucí evropské „oči“ pomáhají na ruské hranici

Ruské drony Gerbera v Polsku či narušení estonského vzdušného prostoru ruskými letouny MiG-31 – v obou případech vzlétl i australský letoun E-7 A Wedgetail. Moderní nástupce dosluhujících strojů...

21. října 2025

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

20. října 2025  16:07

Amazonu se podařilo „zrušit“ část internetu kvůli problémům s jeho servery

Jedna z největších cloudových služeb světa Amazon Web Services (AWS) se asi dvě hodiny potýkala s problémy. Hostuje na ní řada internetových služeb, které jsou s obtížemi dostupné.

20. října 2025  10:47

Orionidy 2025: Halleyova kometa a prach v noci na útorý vytvoří ohnivou show

Každý podzim se nebe rozzáří rychlými a jasnými meteory – částicemi, které patřily k nejslavnější kometě Sluneční soustavy. Na noc z 21. na 22. října 2025 totiž připadá maximum meteorického roje...

20. října 2025

Bitva u Trafalgaru se konala před 220 lety. Válku na moři ovlivňuje dodnes

V úterý uplyne 220 let od slavného vítězství Horatia Nelsona. Jeho slabší flotila rozdrtila silnější francouzsko-španělské loďstvo admirála Pierra-Charlese Villeneuva. Z historické řeže si lze stále...

20. října 2025

V průměru každý den spadne nějaký satelit a je to větší problém, než se zdá

Společnost SpaceX se během několika let stala největším provozovatelem satelitů na oběžné dráze. Na orbitě provozuje asi sedm a půl tisíce družic Starlink, ale vypustila jich už skoro deset tisíc. Je...

20. října 2025

Nejpodivnější válka 20. století. Řecko bojovalo s Bulharskem kvůli psovi

V pondělí 19. října 1925 začal jeden z nejkurióznějších válečných konfliktů dvacátého století. Trval jen deset dní, zemřely při něm desítky lidí – a jeho příčinou měl být pes, který se zaběhl přes...

19. října 2025

KVÍZ: Pozor na banány! Znáte divočiny na dráze a různé železniční zajímavosti?

V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a...

vydáno 19. října 2025

KOMENTÁŘ: Čekání na zázrak, který nepotřebujeme, ale budeme mu tleskat

Už jsme si zvykli, že technologičtí výrobci představují koncepty, které jsou zatím třeba jen v zárodku a jejich nasazení do sériové výroby je nejisté nebo přinejlepším vzdálené. Přesto dokážou...

18. října 2025

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 290 volných pozic

Pomozte najít identitu vojáků, kteří zmizeli ve válce, vyzývají badatelé

Zmizel váš předek v první světové válce beze stopy? Mezinárodní tým historiků představil projekt, který se snaží vrátit identitu stovkám rakousko-uherských vojáků zemřelých v zajetí. Jsou mezi nimi i...

18. října 2025

Pilota RAF připomíná pamětní deska. Jako jediný Čechoslovák létal v obou válkách

Kladno ve čtvrtek v podvečer připomnělo památku místního rodáka – pilota Bohumila Landy. Na základní škole v ulici Školská mu byla odhalena pamětní deska. Poté se uskutečnila krátká přednáška o jeho...

17. října 2025  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.