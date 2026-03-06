|
Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety
Vzducholodě - nebeští obři
KVÍZ: Znáte létající obry a persony s nimi spojené?
Majestátnost na obloze plujících obrů vždy přitahovala pohledy fascinovaných „pozemšťanů“. A kdyby...
Vzducholoď pro Afriku. Zeppelin letěl zásobovat německé koloniální vojsko
Z vojenského hlediska neúspěšná akce přinesla rekord v oboru vzduchoplavby a letectví obecně. Ale...
Obdivované i nenáviděné vzducholodě. Vědci i špioni na československém nebi
Mladé 20. století. pohlíželo na létající řiditelné obry již zcela jiným prizmatem, než tomu bylo o...
Poprava v přímém přenosu. Superzeppelin L 48 podlehl britským stíhačům
Červnový hromadný nálet šesti německých vzducholodí na Británii, v roce 1917, přišel hned na...
Americké letadlové lodě lehčí než vzduch měly v rodokmenu českou stopu
Po první světové válce byly největšími létajícími stroji vzducholodě. Byly to impozantní výtvory...
Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?
Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...
Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný
Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...
Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA
Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...
Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...
KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte
Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...
Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...
Miniaturní špióni se blíží. Vyhrají jejich lákadla, nebo naše soukromí?
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Miniaturní výkonné čipy s AI otevírají dvířka zajímavému, ale trochu děsivému konceptu: vnímavým AI společníkům. Máte je stále na sobě a jejich mikrofony a kamera jsou neustále připraveny vnímat...
Oživlý Labubu zaujme, životy nám ale promění jiné trendy
Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Veletrh Mobile World Congress nejsou jen telefony a nositelná elektronika. Jsou to především důležité technologie na pozadí, které sice na sociálních sítích nezáří, ale bez kterých by nefungoval ani...
Ani napotřetí to nevyšlo. Pokus o vyslání rakety Kairos skončil výbuchem
Říká se do třetice všeho dobrého, ale toto pořekadlo se bohužel nenaplnilo japonské společnosti Space One, která se snaží dostat do vesmírného prostoru svůj nosič. Ani třetí pokus o vyslání rakety...
Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka“ Sinclair ZX81
Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5...
Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů
Pražská Truhlářská ulice se 5. března 1926 během okamžiku proměnila v místo zkázy. Exploze vozu převážejícího stovky ručních granátů zabila oba vojáky doprovázející transport a zranila desítky lidí....
Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem
Společnost Apple, která se doposud prezentovala jako prémiová značka, začíná obracet svůj pohled na zákazníky, kteří nechtějí zbytečně utrácet. To může být důvod, proč nyní přichází s novým...
Notifikační válka: Íránce vyzývala ke kapitulaci hacknutá modlitební apka
Izraelsko-americký útok na Írán se přelil do každodenního života v kyberprostoru. Obyvatelům náboženské diktatury začaly chodit podvratné zprávy. Objevily se v aplikaci jinak určené k časování...
Z Rožnova do Vilniusu: česká technologie stojí za dálkovým odečtem energií litevské metropole
Každý den se v hlavním městě Litvy Vilniusu automaticky odečítají data ze stovek tisíc bytových měřidel. Bez techniků v terénu, bez papírových formulářů, bez ruční práce. Pro většinu obyvatel je...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Za sestřel amerických stíhaček F-15 mohla složitost íránského bojiště. Nebylo to prvně
Kuvajtská protivzdušná obrana omylem sundala z oblohy trojici amerických strojů F-15. Typ má pověst nejúspěšnějšího stíhacího letounu všech dob. Je považován za neporazitelný. Incident se však týkal...
