Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129 Hindenburg. Nic většího dosud člověk na oblohu neposlal. Připomeňme si její slávu i děsivý konec.
Propagační snímek LZ 129 Hindenburg Vzducholoď Graf Zeppelin LZ-127 letící nad LZ-129 Hindenburg (1936) Původně měl být stroj plněný heliem, to však vyráběly pouze Spojené státy a... LZ-129 Hindenburg u kotevního stožáru. Její přesný název zněl LZ-129 Hindenburg, navrhla a zkonstruovala ji společnost... Hindenburg během stavby v továrně Zeppelin Gmbh ve Friedrichshafenu Hindenburg na pohlednici 19. 8. 1936 Hindenburg nabízel pohodlné zaoceánské cestování s vybranou gastronomií. Německým konstruktérům vysoce hořlavý plyn nenaháněl strach. Byli přesvědčení,... Cestujícím poskytoval nebývalý luxus. Kabiny pasažérů byly umístěny v samotném... Její kapacita byla úctyhodná. A bylo to cestování pouze pro boháče, letenka se... Gigant pojmul 72 pasažérů, při letu přes Atlantik to bylo 50, členů posádky...

Vzducholodě - nebeští obři

KVÍZ: Znáte létající obry a persony s nimi spojené?

Vzducholoď Zeppelin NT

Majestátnost na obloze plujících obrů vždy přitahovala pohledy fascinovaných „pozemšťanů“. A kdyby...

Vzducholoď pro Afriku. Zeppelin letěl zásobovat německé koloniální vojsko

Cesta vzducholodě L59 do Afriky

Z vojenského hlediska neúspěšná akce přinesla rekord v oboru vzduchoplavby a letectví obecně. Ale...

Obdivované i nenáviděné vzducholodě. Vědci i špioni na československém nebi

Havarovaná vzducholoď Lebaudy na nádvoří kasáren v Linci

Mladé 20. století. pohlíželo na létající řiditelné obry již zcela jiným prizmatem, než tomu bylo o...

Poprava v přímém přenosu. Superzeppelin L 48 podlehl britským stíhačům

Typ F.E.2b pilotoval 2nd Lt. Holder a Sgt. Ashby mu dělal střelce

Červnový hromadný nálet šesti německých vzducholodí na Británii, v roce 1917, přišel hned na...

Americké letadlové lodě lehčí než vzduch měly v rodokmenu českou stopu

Parazitní F9C Sparrowhawk za letu

Po první světové válce byly největšími létajícími stroji vzducholodě. Byly to impozantní výtvory...

