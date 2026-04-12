Když newyorský Crystal Palace vítal v květnu 1854 návštěvníky velkolepé průmyslové výstavy, nabídl jim dramatickou podívanou. Chlápek v černém obleku se tu před zraky užaslého publika nechal na plošině tažené lanem mezi mocnými sloupy vzhůru vynést do výšky víc než 10 metrů.
V tu chvíli jeho pomocník lano přesekl a plošina padala. Tragédie? Nikoli. Po pár centimetrech se zastavila, chlápek vesele mávl kloboukem a diváky ochromené hrůzou uklidnil: „Všechno je v bezpečí, pánové!“
Nastoupil do továrny vyrábějící postele a už tehdy si připsal první vynález. Dokonce se s ním osamostatnil, jenže zkrachoval.