Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí

Radek Folprecht
Pro přepravu uhlí po železnici slouží i výsypné vozy řad Falls a podobných, které jsou k tomu obzvlášť vhodné. Zaměřme se na tyto pohledově nudné krabice, jejichž úloha v nákladní železniční dopravě nejen byla, ale stále ještě je nezastupitelná.
Vlak s výsypnými vozy Vlak s výsypnými vozy pod hradem Střekov Výsypné vozy Vlevo výsypný vůz Falls, vpravo dva výsypné vozy jiného provedení Vlak s výsypnými vozy Falls Vlak s výsypnými vozy Falls Vlak s výsypnými vozy Vlak s výsypnými vozy Vůz Falls společnosti ČD Cargo v Olomouci Vůz Falls společnosti ČD Cargo v Olomouci Nákladové a seřaďovací nádraží Brno-Maloměřice. Na tomto pohledu vidíme mimo... Nákladní vlak společnosti ŽSSK Cargo v Žilině

