Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí
Pohání Turbolet i turbočmeláka. Takto vznikal slavný čs. letecký motor M601
Patří mezi ikony československého leteckého průmyslu a jeho historie by vydala na román. Turbovrtulový motor M601, který představil řadu geniálních řešení, letos oslavil padesát let od certifikace, i...
Co tramvaj, to příběh. Podívejme se na průvod pražských tramvají podrobněji
Průvod tramvají ke 150. výročí městské dopravy v Praze 21. září byla sama o sobě krásná podívaná za krásného počasí. Ještě krásnější ale může být, když divák zná i pár střípků z historie toho či...
Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz
Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu...
KVÍZ: Umíte dobře zacházet s hesly a zabezpečením PC i mobilu?
Bezpečnost na internetu a zabezpečení vašich zařízení k němu připojených je především ve vašich rukou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat heslům, která chrání vaše data i peníze. Zjistěte, jak jste...
HBO Max zdražuje. O kolik si od listopadu připlatíte
Jen krátce po oznámení zdražení služby Disney+ zvyšuje také cena platforma HBO Max. Obě tak následují Amazon Prime Video, které už letos v únoru zvýšilo předplatné téměř na dvojnásobek. Dá se čekat,...
Kvantové tunelování vyneslo triu amerických vědců Nobelovu cenu za fyziku
Nobelovu cenu za fyziku si letos odnesla trojice vědců z amerických univerzit, jejíž experimenty posouvají naše znalosti v oblasti kvantové mechaniky a umožní vývoj nové generace kvantových...
Že umělá inteligence zvyšuje produktivitu? Objevil se problém, který to boří
O generativní umělé inteligenci se hovoří především jako o nástroji, který výrazně zefektivňuje práci tím, že umožňuje šetřit čas i náklady. Není tomu tak ovšem vždy. Objevuje se fenomén, který tento...
V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy, Hitler vše smetl ze stolu
Před 100 lety se jednalo ve švýcarském Locarnu o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Československo na konferenci zastupoval ministr zahraničí Edvard Beneš.
Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum strážců imunitního systému
Říjen může být považován za svátek vědy. Je to měsíc, během nějž jsou vyhlašovány Nobelovy ceny, tedy jedno z nejznámějších ocenění vědeckých úspěchů. Tradičně vše začíná oznámením laureátů oceněných...
Jak ze starého routeru udělat užitečné zařízení a třeba i ušetřit
I když stále slouží, i router stárne a je vhodné ho časem vyměnit za modernější. Než ho vyhodíte, přečtěte si, jak mu vdechnout nový život. Dozvíte se, jak starý router použít jako prodlužovač wi-fi...
Milion let stará lebka nalezená v Číně může změnit příběh o původu člověka
Objevena byla před desítkami let, ale teprve díky pokročilým technikám se silně poškozenou lebku podařilo rekonstruovat. Výsledky jejího zkoumání vyvolávají otázky o tom, zda se naše představa o...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
NATO testuje námořní vzducholoď. Jmenuje se jako z IKEA. Je lepší než drony
Finská firma Kelluu staví autonomní řiditelné balóny. Původně měla v úmyslu je prodávat civilním uživatelům. Vzbudily však zájem i ozbrojených sil. Hodí se k prohledávání velké plochy oceánu.
Očkování proti covidu přineslo 38 bilionů dolarů. Stálo jen desítky miliard
Vědci se pokusili spočítat, kolik lidstvo získalo vynálezem vakcíny proti covidu. Vycházeli přitom ze dvou různých metod přepočtu hodnoty lidského života na peníze. Výsledek měl proto značný rozptyl.