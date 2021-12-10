České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně potřebují výměnu kotevních lan, nový nátěr a opravu dieselových výtahů za zhruba 170 milionů korun. Háčků je však víc.
Autor: Profimedia.cz
Stožáry vysílače Liblice jsou nejvyšší stavby v zemi, sahají do výšky 355 metrů a vzdálené jsou od sebe 120 metrů. Dnes se již nepoužívají. Český Rozhlas z nich přestal vysílat na konci roku 2021 a Country rádio přesunulo své vysílání na jiné vysílače loni.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nyní mu tak hrozí stejný osud, který v roce 1976 postihl jeho předchůdce, vysílač Liblice A, tedy demolice. Stovky milionů na rekonstrukci zařízení, pro které nemají využití, totiž Radiokomunikace vydat nechtějí. Prodej je pro stožáry poslední nadějí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
„Dlouhodobě a opakovaně jsme oslovovali řadu institucí, úřadů i státních složek – od ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva vnitra přes ministerstvo obrany až po Hasičský záchranný sbor a další subjekty, které by o stožáry mohly mít zájem, ať už jako o technickou památku, součást kritické infrastruktury nebo záložní komunikační zdroj pro krizové situace,“ odpověděla nám Anna Tůmová, tisková mluvčí Českých Radiokomunikací. Zveřejnění výzvy pro odkoupení však naznačuje, že zatím nic z toho nevyšlo.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Stožáry jsou dominantou okolí již padesát let a zprávy o jejich odstřelu proto vyvolaly vlnu nevole. A také zájmu. Například vznikla soukromá iniciativa, která hledá – a již před veřejnou nabídkou Radiokomunikací hledala – případné soukromé investory.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Podle informací zástupce iniciativy mají od některých i pozitivní ohlasy: vytvořit z vysílačů turistické místo s možnou vyhlídkou je pro některé zajímavá příležitost.
Autor: Profimedia.cz
Mimochodem, všimli jste si blešek na předchozím snímku? To jsou pracovníci při předchozí velké údržbě v roce 2016. Ta svislá lana jsou přitom tím, co vyzařovalo rádiové vlny, ta v úhlu jsou pak ta kotvicí.
Autor: Profimedia.cz
Zveřejněnou nabídku k prodeji však zástupce iniciativy příliš pozitivně nevnímá. Je v ní totiž několik podmínek a neznámých, které by mohly být pro případného zájemce výraznou komplikací. Aktuálně nabídku zkoumá a rizika vyhodnocuje právní kancelář.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Součástí nabídky jsou pouze stožáry a jejich kotvení. Technická budova a její zázemí byla vyklizena a prodána již dříve, pozemky, na kterých stožáry jsou, mají ČRA v pronájmu. Přístup k vysílačům tak vede přes cizí pozemky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Prostor pod vysílači není obyčejné pole. Pro lepší „uzemnění“ je totiž protkáno sítí měděných lan. Na snímku dobový zákres.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dnes již neexistuje ani kabelovod od technické budovy. Nezdá se to, ale kdysi tudy proudilo až 1,5 MW energie.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Protože jsme mohli do zázemí vysílače nakouknout těsně před ukončením jeho provozu ve službách Českého rozhlasu, na dalších snímcích se můžete podívat, jak to tam kdysi vypadalo.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vstup do technické budovy odpovídal sedmdesátým létům, kdy došlo k poslední větší modernizaci. Nechybí skulptura znázorňující volání, vysílání a poslech.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nalevo je řídicí místnost, napravo jeden řetězec elektroniky vysílače.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zásadním místem byla místnost s elektronikou vstupního zpracování signálu, kde se tvořila nosná frekvence, z datového streamu vytvářel analogový signál pro modulaci a docházelo k jeho potřebné kompresi.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Náš průvodce vysílačem Milan Prokop u hlavního kontrolního a řídicího stolu
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V rohu místnosti visela reprosoustava Tesla, ze které 20 hodin denně, 7 dní v týdnu hrál vysílaný program. Obsluze sloužila i pro kontrolu, že vše funguje, jak má.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Podrobnější provozní hodnoty pak kontrolovala na měřicích bodech v daných úsecích vysílacího řetězce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Složil k tomu speciální závěsný jeřáb, jak vidíte na dobovém snímku s naším průvodcem.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jeden z výkonových 250kW stupňů. Mosazná nádoba slouží pro odvod tepla od elektronky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jeden z výkonových 250kW stupňů. Mosazná nádoba slouží pro odvod tepla od elektronky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zatímco 250kW elektronky mají keramické pouzdro, ty méně výkonné jsou ze skla.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pohled na elektronky ve výkonovém stupni vysílače. Fotili jsme ten aktuálně nepoužívaný řetězec, takže nevidíte jejich provozní žhnutí ani páru ve skleněných rourách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pohled na elektronky ve výkonovém stupni vysílače. Fotili jsme ten aktuálně nepoužívaný řetězec, takže nevidíte jejich provozní žhnutí ani páru ve skleněných rourách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jednou z klíčových součástí vysílače bylo chlazení, používala se k tomu destilovaná voda, která díky destilaci není vodivá. Kvůli destilaci je poměrně agresivní, a okruh tak bylo potřeba kontrolovat a doplňovat ztráty.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V teplých měsících teplo mířilo do chladicích věží, v prostoru na fotce byste v tu chvíli být nechtěli. Byly to, mírně řečeno, tropy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V chladných měsících pak teplo mířilo do výměníku, který vyhříval provozní budovy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Takzvaná umělá zátěž, která se používala pro kontrolu, nastavení a řízení výkonu před spuštěním vysílače.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Výstupní transformátor vysílače, jak z něj hrálo vysílání, v klasickém bzučení byla slyšet i hudba, která se linula přímo z trafa.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Rozvodna, která zajišťovala připojení vysílače k rozvodu elektrické energie, byla dimenzovaná na několik MW. V případě výpadku energie naběhl dieselagregát, ten však „neutáhl“ vysílač, ale jen podpůrné okruhy, které zajistí chlazení a řízení výkonových zesilovačů a další techniky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
... ve kterých je dost prostoru na průchod, ale pavučiny a jejich obyvatelé nás zrovna nevítali.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Těmito trubkami vedl signál k vysílači, jde o koaxiální vedení, vnější plášť je stínění.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz