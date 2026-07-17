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29. prosince 2021
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29. prosince 2021
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Rumunsko v době komunistického režimu, kdy mu po větší část této éry tvrdě vládl diktátor Ceaușescu, prošlo jistou industrializací zaměřenou především na výstavbu těžkého průmyslu. Ovšem prostý...
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...
Bezdotykový teploměr, paměťová pěna, mikrovlnná trouba nebo vteřinové lepidlo. Mnoho věcí, které dnes běžně používáme, vzniklo nebo se dále vyvinulo díky vesmírnému či vojenskému výzkumu. Zjistěte,...
Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.
Před sto lety se v německé Jeně otevřelo první planetárium s projekcí hvězdné oblohy na vnitřní stranu kupole. Novinka, která spojila technickou vynalézavost s popularizací astronomie, se stala...
Model bombardéru B-17G vznikl podle historické fotografie a nese výmluvnou patinu bojů i zajímavý příběh. Obojí nám v naší soutěži představí modelář Jaroslav Král:
Televizor s výborným obrazem, velmi dobrým zvukem a rychlým systémem lze dnes koupit za „větší polovinu“ jedné průměrné čisté výplaty. Skvělým příkladem je model z nové osmé řady televizorů Hisense.
V srpnu 1999 nad Evropou prošlo zatmění Slunce. To úplné se však Česku doslova o fous vyhnulo, přesto patřilo k těm nejsilnějším. Na pozorování neobvyklého úkazu se lidé vzorně vybavili brýlemi, ale...
První letadlová loď na jaderný pohon USS Enterprise je od roku 2012 vyřazena z provozu, a v roce 2017 byla dokonce vyřazena ze služby, ale teprve nyní dojde k její definitivní likvidaci. Loď byla...
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
Molekulární mračno poblíž středu naší Galaxie obsahuje složitý cukr erythrulózu. Mohlo by to pomoci vyřešit záhadu vzniku života. Cukry jsou pro něj totiž velice důležité. Jejich původ je ale záhada.
Přesně před třiceti lety jen pár kilometrů od pobřeží USA náhle explodoval Boeing 747 letící z New Yorku do Paříže. Výbuch a následný pád do vod Atlantského oceánu, které vyústily ve třetí nejhorší...
V letošním ročníků naší letní modelářské soutěže představujeme první model letounu z první světové války – známého Albatrosu D.V. Pokud vás od stavby podobných letounů také odrazuje práce s výpletem,...
Modelář Tomáš Franc představí v naší soutěži svůj model letounu F-15 s náročnými dekály, která si vyžádaly veškeré zbytky trpělivosti.
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Dnešní Poklady z depozitáře vám představí jednu z mnoha verzí legendární Kačeny, tedy Tatry 805, výsadkářskou variantu známou pod názvem Komando. Nenechte si ujít unikátní dobové záběry.
Severokorejské námořnictvo ukázalo svému vůdci válečnou loď Kang Kon. Je to ta, která se na jaře 2025 převrátila v loděnici. Teď vstala z mrtvých. Měla být už skoro připravená k zařazení do služby....