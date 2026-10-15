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Unikátní záběry. Takto se stavěl vysílač Liblice, který půjde k zemi

Václav Nývlt
  4:30
Nejvyšší stavba České republiky, kdysi nejvýkonnější rozhlasový vysílač ve střední Evropě. Podívejte se na krátký sestřih z dobového dokumentu ze stavby tohoto obřího technologického díla. Jeho padesátiletou existenci ukončí odstřel.

Dvojice anténních stožárů Liblice B není první stavbou, která na poli kousek od Českého Brodu vznikla a po skončení životnosti byla (v tomto případě teprve bude) odstřelena. Od roku 1931 do roku 2004 zde stál vysílač Liblice A.

Umístění bylo vybráno jednak kvůli geografické poloze vůči pokrývanému území, jednak zde byl dostatek elektrické energie z elektráren v Kolíně, Nymburce a Pardubicích. Také v okolí vedlo telegrafní vedení z Prahy do Pardubic (a Olomouce) a byl k němu strategicky přidán kabel pro vedení rozhlasového signálu z Prahy k vysílači.

Vysílač Liblice A tvořily dvě 150metrové věže vzdálené 250 metrů od sebe. Mezi věžemi bylo napnuté lano, a to bylo samotnou anténou – z ní se šířil vysílaný signál. Vysílala odtud stanice Radiojournal na frekvenci 617 kHz s výkonem 120 kW.

Americký vysílač musel ustoupit

Vysílač tu nestál sám. Od roku 1937 do roku 1972 zde stál ještě vysílač typu Blaw-Knox. Byl vysoký 280 metrů, stál na jednom porcelánovém izolátoru a na vrcholu byla 33 metrů dlouhá výsuvná tyč, kterou šlo vlastnosti vysílače jemně dolaďovat.

S původní americkou technickou výzbrojí vysílal na dlouhých vlnách a od přestavby elektroniky na československou Teslu v roce 1958 na středních vlnách. Mimo šíření stanice Praha byl využíván i pro rušení zahraničního vysílání Deutsche Welle. V roce 1972 byl odstřelen, aby uvolnil místo novému vysílači Liblice B.

Liblice B tvoří dva stožáry vysoké 355 metrů, vzdálené 120 metrů od sebe. Je to směrový anténní systém, který s vyšším výkonem vysílal na jihojihozápad – to bylo v rámci mezinárodní koordinace, aby se nerušily s vysílači na Kypru a v Madridu, které vysílaly na stejné frekvenci 639 kHz. Při dobrých podmínkách však šlo signál zachytit i v části severní Afriky, nebo ve Skandinávii.

S výkonem nejprve 1,5 MW, později sníženém na 750 kW vysílal druhý program Československého rozhlasu, později ČRo Dvojka. Jeho vysílání bylo ukončeno na konci roku 2021. Jedno z posledních vysílání jsme tehdy zachytili pomocí historického rádia.

To byl konec i pro historické vysílací zázemí vysílače, které jsme podrobně prozkoumali v roce 2021 – prohlédnout si můžete rozsáhlou fotogalerii dnes již neexistující techniky.

V pátek naposledy. Podívejte se s námi do končícího AM vysílače Liblice

S modernější vysílací jednotkou a výrazně nižším výkonem 20 kW se od října 2023 do března 2025 z vysílačů šířil signál Country rádia. To bylo jeho poslední rozhlasové nasazení.

Strach z vysoké stavby

Během stavby vysílačů v okolí panovala mezi obyvateli obava, že takto vysoké stavby ovlivní počasí v lokalitě. Jakmile ale vysílání začalo, nadšení převážilo. Signál byl v okolí vysílačů silný, takže krystalky – primitivní levné přijímače tvořené diodou (nebo krystalem s hrotem), ladícím kondenzátorem, cívkou a vysokoimpedančními sluchátky – hrály hlasitě a čistě. A poslouchat takto v domácím prostředí mluvené slovo nebo hudbu byl tehdy technologický zázrak.

Strachu obyvatel se však nemůžeme příliš divit. „Když se ještě vysílalo plným výkonem a přišla bouřka, na izolátorech kotevních lan stožárů vysílače někdy došlo k obloukovému výboji a z tohoto záblesku na chvíli zazněl do okolí hlasitý zvuk vysílání trvající i několik sekund. To byl pro laika hodně zajímavý zážitek,“ vzpomínal při naší návštěvě v roce 2021 Milan Prokop, technik, který o vysílač pečoval od zahájení provozu do jeho ukončení.

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