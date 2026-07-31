Rusko zvládlo výrobu jaderných zbraní mnohem dřív než výrobu toaletního papíru

Hned na úvod si prozraďme rok, který se zlatým písmem zapsal do análů říše zla. Byl to rok 1969, kdy z jedné továrny u Leningradu (dříve a dnes Petrohrad) vyšla první role toaletního papíru z konečně zaváděné hromadné výroby této komodity.
Je pravda, že nějaký toaletní papír se v Rusku sice objevoval již mnohem dříve, ale z pohledu množstevního to bylo v porovnání s nejen akutními potřebami v množství takříkajíc stopovém. Před Velkou válkou se v Petrohradské gubernii krátkodobě vyráběl archový toaletní papír, asi po tři léta, v množství kolem 120 tisíc balení ročně. Když s koncem války uchopili moc v Rusku bolševici, je logické, že situace nemohla být lepší. Ba právě naopak. A navzdory tomu, že se Rusko řítilo do řiti, na toaletní papír si nikdo nedovolil ani pomyslet.
Jal se lustrovat použité útržky novin a další papíry v koši (zdaleka ne všude se směl papír splachovat) a tam našel povedenou básničku proti Chruščovovi. Znečištěný nosič se závadným básnickým dílem vzal domů.