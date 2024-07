GLOSA: Nikdo nevěděl, jestli IT výpadek není jen začátek kolapsu více systémů

Zmrazení operačního systému Windows vlivem nepovedené aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike se logikou věci dotklo těch míst, která zmíněný operační systém používají. To se naštěstí netýká systému řízení letového provozu či systémů na palubách letadel. Týká se to organizace letů a pasažérů na zemi.

Výpadek byl, hlavně ve Spojených státech, ale tak masivní, že nikdo nevěděl, jestli toto není jen špička ledovce a nezačnou, například vlivem hackerského útoku, odpadávat další systémy. Zpráva o případném uzemnění letecké dopravy samozřejmě zarezonovala i v Evropě a pracoviště řízení letových provozů – lakonicky řečeno – oprášila postupy, jaké by v případě potřeby následovaly.

Uzemnit leteckou dopravu je ale náročný proces, který se pravidelně trénuje a má své přesně zavedené metody. Vyžaduje například časovou synchronizaci a společnou domluvu na mezinárodní úrovni. Z historie známe uzemnění letecké dopravy v souvislosti s výbuchem islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010. Oproti tomu situace kolem pandemie ochromila leteckou dopravu nikoli řízeným vymetením oblohy, ale postupnými hygienickými restrikcemi jednotlivých států.

Amerika se nyní bála příslovečné sněhové koule, která na sebe nabalí problémy či rizika. Jako nejjednodušší se v prvních chvílích zdálo jednoduše zastavit leteckou dopravu a čekat. Vyklidit nebe, respektive některé sektory však znamená velké komplikace pro všechny okolo, kteří to neudělají.

Je potřeba schválení Network Managera v Bruselu a důvody pro úplné vymetení, takzvaný O RATE, musejí být opravdu velmi vážné. Letadla, která jsou ve vzduchu, doletí do cílových destinací či přeletí prostor, který má být vyklizen, a snižuje se postupně kapacita vyklízených sektorů.

Aby ale došlo k takovému opatření z důvodu výpadku jednoho ze systémů řízení letového provozu, považují naše zdroje téměř za nemožné. Muselo by jít o nějaké přímé, fyzické ohrožení, například řídicího pracoviště. Systémy řízení letového provozu jsou jištěné z různých zdrojů a vždy existuje nějaká alternativa, jež zaručí, že řídicí má o strojích na obloze přehled.

Co lze očekávat, je to, že se dnešní denní letecký provoz vlivem zpoždění natáhne do noci a podle našich zdrojů převládá odhad, že až třetina spojů ve Spojených státech nakonec neodletí. V Evropě je situace stabilnější. Výpadek zasáhl systémy potřebné pro odbavování cestujících a letadla nejspíš nestihnout ani druhou, ani třetí rotaci. Takže pokud se let úplně nezruší, bude nutné čekat.

Mapa organizace Eurocontrol znázorňující zpoždění letů v jednotlivých sektorech evropského nebe v čase 12:31 UTC.

Když se podíváme na Static map organizace Eurocontrol, která dává orientační přehled o zpoždění v různých sektorech různých států Evropy, je vidět, že postupně červená. Dlouhodobě je situace složitá například v Maďarsku, které se v současnosti potýká s nedostatkem personálu řízení letového provozu, což ovšem nemá s výpadkem IT systémů nic společného. Jisté je, že v těchto letních dnech bude třeba obrnit se na letišti trpělivostí.