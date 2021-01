Chce to vůbec někdo? Hlasujte nad podivnými vychytávkami z CESu

YogiFi Mat chytrá senzorická karimatka

Cvičení jógy se v posledním roce odehrávalo častěji v obýváku než v tělocvičně a letos tomu nejspíš nebude jinak. To hraje do karet společnosti YogiFi, která v rámci veletrhu CES 2021 předváděla high-tech cvičební podložku YogiFi Mat a související aplikaci.

Podložka je vybavena senzorickou vrstvou, takže přesně ví, kam kladete ruce, kolena... a další části těla, které při cvičení do kontaktu s podložkou přicházejí, a podle toho ví, zda daný cvik provádíte správně – jak z hlediska pozic, tak času.



Pro cviky vestoje je možné využít čelní kameru chytrého telefonu, aplikace podle obrazu rozpozná postavu a její pohyb a pozici a spolu s daty z podložky tak má zpětnou vazbu o tom, jak vám cviky jdou.

Součástí aplikace jsou samozřejmě lekce s virtuální trenérkou, chystá se možnost připojit chytré hodinky a náramky jako zdroj dat o srdečním tepu.

Airvida přenosná čistička vzduchu

Čištění vzduchu bývalo velkým tématem zejména v některých čínských městech, kde se koncentrace škodlivin v ovzduší často pohybují zcela mimo hygienické limity. Pandemie jej proměnila v téma celosvětové. Na trh tak přichází i docela bizarní věci, jako třeba osobní přenosné čističky vzduchu.



Společnost Airvida na CESu předváděla miniaturní čističky, které si při cestách v dopravě nebo pobytu ve veřejných prostorách zavěsíte na krk.



Ty pochopitelně nefungují na principu filtrace (objem vyčištěného vzduchu by byl zanedbatelný), ale ionizace vzduchu. Má to fungovat zhruba tak, že čistička pomocí jehliček s vysokým napětím produkuje negativně nabité ionty, které se pomocí elektrostatické přitažlivosti „přilepí“ na částice poletující ve vzduchu. Tím na ně přenesou svůj náboj, kvůli kterému jsou pak částice přitahovány k nejbližším uzemněným vodičům: buď deskám v ionizéru, nebo – v případě maličkého ionizéru bez desek – ke stěnám, stropům a dalším uzemněným prvkům

Ve veřejných prostorech a dopravních prostředcích s vířením vzduchu je výsledná účinnost sporná. Spíš bychom měli obavy o vdechování ozónu, který při procesu ionizace vzniká.



Cold Snap Domácí automat na zmrzlinu z plechovek

Kávovary na kapsle se v domácnostech již docela zabydlely, společnost Sigma Phase chce podobného úspěchu docílit s automatem na zmrzlinu Cold Snap. Místo kapslí se do automatu vkládají hliníkové plechovky s tekutinou, vestavěnou šlehací metlou a QR kódem, který automatem naskenujete, aby věděl, jakou zmrzlinovou směs bude připravovat.

Vložíte plechovku, stisknete tlačítko a do dvou minut máte v misce dávku „točené“. Hlavní technickou zajímavostí automatu tak je výkonné chladicí zařízení, jež umožní tekuté směsi – kterou můžete uchovávat normálně ve špajzu – prudce zchladnout.

Právě chlazení je důvodem, proč by Cold Snap nemusel dopadnout jako Juicero, „vymačkávač štávy z pytlíků s rozemletým ovocem“, který jsme potkali na CESu tuším v roce 2015. Investoři do něj tehdy nalili miliony dolarů, ale společnost v roce 2017 zkrachovala. Z pytlíku jste totiž ručně vymačkali podobné množství šťávy, jako dokázal automat, a celkově to pro zákazníky nedávalo finančně jakýkoli smysl.

Harman Personal Audio Headrest Platform repráky v hlavové opěrce

Společnost Harman se na CESu pochlubila novým konceptem ozvučení automobilů – reproduktory se z plat dveří a sloupků přesunuly do hlavových opěrek, respektive jejich výklopných bočnic. Každému cestujícímu tak hraje do oušek vlastní reprosoustava, každý si tak může nastavit jemu příjemnou hlasitost a vychutnat si lepší stereofonní efekt a prostorovou reprodukci.



Každé zlepšení kvality zvukové reprodukce vítáme, zejména u tichých elektromobilů má kvalitní ozvučení smysl. Zde nás napadá spousta otázek. Nebudou se takto rozmístěné zdroje zvuku vzájemně rušit? Nebudou vyklopené bočnice řidiči překážet? Jak bude vyřešena bezpečnost v případě bočního nárazu? Chceme se vzájemně ve vozech takto oddělovat?

Větší smysl nám dává novinka představená společnostmi Continental a Sennheiser na loňském CES 2020. Systém Ambeo Mobility je v podstatě ozvučení bez reproduktorů. Místo nich jsou na vybrané interiérové panely napojeny budiče, které rozechvěním daného panelu tvoří zvuk. Tento systém je již vyzkoušený v domácím prostředí, například v podobě NXT reprosoustav nebo u OLED televizorů Sony – tam je budiči rozvibrován celý zobrazovač a zvuk tak vychází přímo z obrazovky. V automobilu by se tak ušetřila hmotnost, objem a díky možnému vyzařování zvuku i ze stropu by se mohlo kouzlit s homogenním naplněním kabiny zvukem, případně prostorovým ozvučením vozu.



Lexon Oblio nabíječka s UV dezinfekcí

Dva roky zpátky by po ní pravděpodobně neštěkl ani pes, letos na CESu dostala ocenění za inovaci. Bezdrátová nabíječka pro chytré telefony ve tvaru květináče/hrnku nejen doplní energii do akumulátoru, ale pomocí vestavěného UV-C světla během nabíjení dezinfikuje povrch telefonu.

Vadou na kráse je pouze 10W nabíjení a fakt, že dezinfikuje pouze z jedné strany, takže pokud má být telefon bez virů a bakterií ze všech stran, musíte jej na druhý dvacetiminutový dezinfekční cyklus otočit. Podle blíže nespecifikovaných laboratorních testů zlikviduje až 99,9 procent virů.



Oproti „krabičkovému“ telefonnímu sterilizátoru od Samsungu má výhodu v tom, že lépe uvidíte a uslyšíte notifikace, protože v něm není telefon „zaklapnutý“. Na druhou stranu, expozice UV-C záření je nebezpečná a u varianty od Samsungu nehrozí.

Morari Patch elektronická náplast pro zpoždění ejakulace

Jeden z produktů, u kterého si raději dvakrát ověříte, že to není jen legrace. A jedna z novinek, co už byla podruhé na CESu, ale ještě se nedostala na trh. Prý letos.

Morari Patch je drobné nalepovací nositelné zařízení, které si muž před sexem přilepí na... vynechme lékařské termíny a řekněme na podvozek a spáruje s aplikací v telefonu. Zařízení v náplasti podle výrobce využívá takzvané nervové modulace, kdy pomocí slabých elektrických impulsů zmate nervová spojení tak, že se moment vyvrcholení oddálí. V aplikaci si pomocí posuvníků nastavíte intenzitu vlivu zařízení a tím i dobu oddálení.



Na tuto položku ankety jsme obzvláště zvědavi.



MaskFone maska s integrovaným bluetooth headsetem

Obličejová maska s kapsičkou na FFP2 filtr doplněná mikrofonem a sluchátky. To vše s vestavěným akumulátorem a bluetooth komunikací pro připojení k chytrému telefonu a taky ANC pro potlačení okolního hluku.

Součástí masky jsou i tlačítka pro příjem hovoru a přeskakování skladeb. Podle výrobce má maska snížit potřebu sundavat roušku na veřejnosti při telefonování.

Podle nás prakticky stejnou funkci poskytnou klasická bezdrátová sluchátka a ušetříte si štrapace s dezinfekcí masky jako takové. Odpověď na legendární otázku: „A jak to pereš?“ totiž z dostupných informací neznáme.