Tři roky výroba, desítky let servis: zakázka, která změní celé odvětví

  10:00
VOP CZ je státní firma, jejímž úkolem je zajišťovat strategické, výrobní a servisní kapacity potřebné pro obranyschopnost státu. Ředitel Vlastimil Navrátil však zdůrazňuje, že je to jedna z mála státních institucí, která musí generovat zisk.

„Nejsme příspěvovka. Čekat, že přijde nějaká zakázka sama o sobě, nefunguje. Kdysi byla myšlenka taková, že nás budou živit jen zakázky od Ministerstva obrany, my jsme ale společnost, která si na sebe musí sama vydělat, takže obchodní oddělení funguje i v privátních firmách. Pracovat pro Český stát je priorita a také třešnička na dortu,“ říká. Jak bude firma letos slavit své 80. výročí, která odvětví díky novým zakázkám teprve vzniknou a proč je VOP CZ koncentrovaná síla střední Evropy, o tom jsme si povídali v podcastu Industrial.

Taros i CV90

Když v pátek 20. března vypukl požár v Pardubicích, který poničil halu a administrativní budovu zbrojařské firmy, Policie obvinila podezřelé z terorismu. VOP CZ okamžitě zvýšila pozornost ostrahy a nasadila zatím v testovacím režimu Taros – vlastní UGV vozítko, pozemní dron, který jezdí sám, nemá žádnou obsluhu a může mít klidně i stovky modifikací. Při zvýšení ostrahy slouží primárně k monitorovací činnosti ve spolupráci s ostrahou – má kamery, snímá, oznamuje. Je schopen rozpoznat cizí obličeje od ostrahy a okamžitě tak vyšle pokyn osádce.

Tato chlouba firmy, na jejímž vývoji se pracuje už druhé desetiletí, má však celou řadu možných funkcí: může se používat jako logistické vozítko na převoz potravin i raněných vojáků, může fungovat jako průzkumné vozidlo, nést zbraňový systém, poslouží i jako nabíječka dronů, pomáhá integrované záchranné složce stejně jako najde využití v jaderné elektrárně či ve vězení.

Obrovskou zakázku pak pro VOP CZ představuje CV90, obrněné vozidlo pěchoty, které bylo 28. srpna 2025 ve Švédsku slavnostně představeno české delegaci. „Byl to ceremoniální okamžik, neznamenalo to pro nás ale nic tak zásadního, protože už dva roky předtím probíhal transfer technologií, což je nejméně vděčná věc, je nejmíň viditelná, i když se na tom nejvíc lidí nadře. Celý ten čas probíhají velké interní debaty, obě strany se dohadují, každých čtrnáct dní se lítá do Švédska a zpátky. Ceremonií tak vrcholil začátek té poslední fáze, která má dozvuky dodnes. CV90 je jedno z prvních vozidel, které budou ze Švédska, ale zbytek už bude integrován k nám,“ vysvětluje Navrátil.

Armáda si objednala 246 vozidel ve verzi 4, vzniká šest sedm verzí, z toho dvě jsou čistě výrobkem VOP CZ - ambulance a dělostřelecká pozorovatelna – jelikož se u nás kompletně vyvíjely.

Vyrobí za pár let, servisují dlouhé desítky let

Co se zakázky na CV90 týče, implementací v dílnách nic nekončí, naopak začíná. Ve srovnání se současnou technikou Armády ČR jsou vozidla CV90 mnohem modernější. Obsahují více elektroniky, proto je nutné vybudovat moderní diagnostické systémy, počítačová rozhraní a zajistit digitální řízení procesů. „CV90 budeme kompletovat tři roky, ale servis musíme pak poskytovat i několik desetiletí,“ vysvětluje Navrátil. „Vzniká tak celé nové a ještě daleko větší odvětní, na které se už nyní připravujeme. Znamená to pro nás obrovský posun a spoustu práce, kterou však budeme přerozdělovat i mezi hráče českého obranného průmyslu, participovat bude každý.“

Celé spektrum (specifických) profesí

Jak pociťuje firma dlouhodobý nedostatek kvalitních lidí ve výrobě? „My jsme tři specifičtí hráči na českém trhu, často si lidé projdou – a to i lidé ze středního a vyššího managementu – všechny tři firmy, a často se také vrací,“ vysvětluje Vlastimil Navrátil a vyjmenovává nejvíce specifické pracovní pozice.

„Určitě je to svářeč pancéřových plechů, to je svatý grál. Takový svářeč musí být speciálně vyškolen v Německu a Německo nechce, aby si svářeč odnášel jejich know-how do jiné země, takže já je musím motivovat. A takto speciálně vyškolené svářeče musíme platit v té motivační sazbě, i když pracují na normálních věcech jako běžní svářeči. Takže určitě přišlo období, kdy jsme se finančně trochu zapotili,“ uznává. Díky tomu však máme ve střední Evropě sílu koncentrovanou v jednom místě a to dělá z VOP CZ fabriku naprosto výjimečnou.

Mezi 600 zaměstnanců patří celé spektrum profesí – od výroby po logistiku i lidi z výzkumu vývoje. Mezi zajímavé profese patří i vytváření opravdu propracovaných a sofistikovaných manuálů k použití, na což má firma v týmu ženy s mnoha tituly, na slovo vzané odbornice.

Program Nová mise dává šanci končícím vojákům

VOP CZ také přišla s programem Nová mise, který je určen pro končící vojáky a členy ozbrojených složek, jelikož potřebuje kvalitní a dobré lidi, co znají i background a jsou tedy koncovým uživatelem. „A furt tam přetrvává ta vojenská preciznost,“ dodává Vlastimil Navrátil, který byl sám na mezinárodní misi jako záložák.

Na 80. výročí se fabrika otevře

Podnik letos slaví 80 let. Kromě výstavy o vojenském opravárenství chystá 12. a 13. června den otevřených dveří. V pátek bude otevřená tanková hala pro představitele ministerstva, příslušníky armády, některé zákazníky a dodavatele. V sobotu se pak fabrika částečně otevře i veřejnosti, což je velmi výjimečná příležitost, která zájemcům ukáže jak průřez technikou, která se v závodě kdy vyráběla, tak i její historií. V první řadě to však má být oslava každodenní práce skvělých lidí, kteří se na vývoji a vzniku podílejí.

