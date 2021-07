Patrové vlaky jezdí už téměř 200 let, z prvních mohli cestující vypadnout

Patrové vozy využíváme už skoro 200 let. Objevily se ještě dřív, než přijely vlaky na Moravu a do Čech. Údajně to bylo už v roce 1830 na americké železnici Baltimore – Ohio. O čtvrt století později už jezdily také ve Francii. Pak je zařadily železnice v Německu, v Rakousku-Uhersku a dalších státech.