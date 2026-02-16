Světové prvenství. Přistál letadlem na střeše vlaku a opět odstartoval

Autor:
  16:16
Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie světového letectví unikátním dvojitým manévrem. V rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým speciálem na jedoucím nákladním vlaku a ze stejného kontejneru následně znovu odstartoval kolmým stoupáním.

Manévr se uskutečnil 15. února v tureckém Afyonkarahisaru na 2,5 kilometru dlouhém úseku trati. Costa měl pouhých 50 sekund na přiblížení, dosednutí i opětovný vzlet, a pracoval s rezervou pouhých centimetrů.

Vlak jel maximální provozní rychlostí 120 km/h. Costa musel při přiblížení snížit rychlost svého letounu až na hranici minimální ovladatelnosti – na 87 km/h. Pro srovnání: běžná přistávací rychlost tohoto typu stroje je 148 km/h a cestovní rychlost dosahuje až 370 km/h.

V závěrečné fázi přiblížení šlo o absolutní přesnost a načasování na sekundy. Kvůli konstrukci letounu a zvednuté přídi při finálním přiblížení pilot na přistávací plochu prakticky neviděl a musel se spoléhat pouze na orientaci, načasování a trénink.

Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího nákladního vlaku v Afyonkarahisaru v Turecku. 15. února 2026
Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího nákladního vlaku v Afyonkarahisaru v Turecku. 15. února 2026
Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího nákladního vlaku v Afyonkarahisaru v Turecku. 15. února 2026
Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího nákladního vlaku v Afyonkarahisaru v Turecku. 15. února 2026
Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího nákladního vlaku v Afyonkarahisaru v Turecku. 15. února 2026
13 fotografií

Turbulence a hra o centimetry

Vlak navíc vytvářel výrazné turbulence a nestabilní proudění vzduchu nad kontejnery, což znamenalo nepřetržité korekce v podélném i příčném směru. Letoun se při přiblížení z jihovýchodu na severozápad musel přesně synchronizovat se směrem a rychlostí soupravy. Všechna tři kola dosedla na devátý kontejner nákladního vlaku, přičemž i minimální odchylka o několik centimetrů mohla znamenat podélné či příčné minutí úzké přistávací plochy.

„Nejkritičtějším aspektem bylo zarovnání s vlakem – přesnost musela být absolutní, a to se mu podařilo. Při takovém projektu není prostor pro emoce. Dario je skutečný kouzelník,“ uvedl letecký konzultant Filippo Barbero.

Od dosednutí k vertikálnímu stoupání

Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího...

Dario Costa patří mezi nejrespektovanější akrobatické piloty současnosti. Na kontě má více než 20 světových prvenství v oblasti technicky náročných leteckých projektů. Je prvním a jediným Italem, který vyhrál závod série Red Bull Air Race, držitelem pěti Guinessových rekordů a nositelem prestižního ocenění Bob Hoover Freedom of Flight Award.

Po dosednutí všech tří kol následovala stabilizace v téměř minimální rychlosti. Costa poté kontrolovaně zrychlil a z téhož kontejneru okamžitě přešel do kolmé stoupavé fáze, čímž dokončil světově první sekvenci přistání a vzletu z jedoucího vlaku. „Train Landing byl jeden z nejnáročnějších projektů mé kariéry. Bylo zde mnoho proměnných, ale největší výzvou bylo naučit se přistát naslepo na velmi malé pohyblivé ploše a spoléhat se jen na vlastní schopnosti ,“ uvedl Dario Costa.

Technika bez zásadních úprav

Costa letěl na stroji Zivko Edge 540, jednomístném akrobatickém speciálu s výkonem 400 koní. Letoun neprošel zásadní konstrukční přestavbou, byl však optimalizován pro let nízkou rychlostí pomocí speciálních aerodynamických prvků. Před samotným výkonem proběhly měsíce simulací a aerodynamických analýz, které měly přesně vyhodnotit turbulence vznikající nad pohybujícím se vlakem. Součástí přípravy byl i specializovaný kognitivní trénink v Red Bull Athlete Performance Centre v rakouském Thalgau zaměřený na časování, anticipaci a reakční přesnost. Testování probíhalo také v chorvatské Pule ve spolupráci se společností Rimac Automobili, kde Costa trénoval synchronizaci s přesně se pohybující platformou. Projekt navazuje na Costův předchozí rekordní počin Tunnel Pass z roku 2021, kdy prolétl dvěma dálničními tunely u Istanbulu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte technologie, které vám pomohou v krizové situaci?

Záchranáři ve waleském městě Rhyl evakuují obyvatele ze zaplavených domů. (5....

Poradili byste si při mimořádné situaci? Víte, jak vám může pomoci technika a kdy se na ní naopak nebudete moci spolehnout? Vyzkoušejte si náš kvíz, který vám ukáže, jak na tom jste.

Československý spitfire je na prodej. Legendární stíhačka obletěla celý svět

Supermarine Spitfire LF Mk. IXE v československém poválečném zbarvení. Tento...

V posledních dnech se na internetu objevila zpráva o tom, že je na prodej legendární stíhačka z druhé světové války Supermarine Spitfire. Na tom, že se čas od času prodá nějaký válečný warbird, by...

Jak si Rusové vyrobili hranaté obludy, které byly na dvě věci

D-14

V roce 1931 vznikla v Rusku, tehdy zvaném Sovětský svaz, trojice prototypů primitivních obrněných vozidel, které se běžně označují jako Dyrenkovovy tanky. Budoucí maršál Tuchačevskij snil o tom, že...

Před 120 lety spustili Britové na vodu HMS Dreadnought. Změnila běh dějin

HMS Dreadnought s viceadmirálskou vlajkou

Revoluční bitevní loď znovu nastartovala už probíhající závody ve zbrojení mezi námořními mocnostmi. Začaly od nuly. Měla rozsáhlý dopad i na dobovou kulturu. Udělala si z ní legraci pozdější slavná...

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

Světové prvenství. Přistál letadlem na střeše vlaku a opět odstartoval

Italský pilot Dario Costa uskutečnil první přistání a vzlet z jedoucího...

Italský pilot Dario Costa se zapsal do historie světového letectví unikátním dvojitým manévrem. V rámci projektu Train Landing přistál se svým akrobatickým speciálem na jedoucím nákladním vlaku a ze...

16. února 2026  16:16

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Muskova síť X byla částečně nedostupná. Výpadek trval zhruba hodinu a půl

Hlášení výpadku sociální sítě x.com na serveru DownDetector

Uživatelé od pondělní čtrnácté hodiny hlásili, že se nemohou dostat na sociální síť X, dřív známou jako Twitter. Výpadek byl poměrně masivní a trval až do 15:30.

16. února 2026  14:49,  aktualizováno  15:42

Stříleli po nich, sami neměli zbraně. Jak američtí piloti fotili ropnou katastrofu

Premium
průzkumný RF-4C Phantom II během operace Pouštní bouře

Web The War Zone vydal vzpomínky amerických pilotů letounů RF-4C z války v zálivu. Do válečné zóny létaly neozbrojené. Při jedné takové misi vyrazily dva z nich na fotografický let. Měl dokázat, že...

16. února 2026

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Vědci z univerzity v Bristolu testují nové robotické kalhoty pro astronauty

Vědci z univerzity v Bristolu vyvíjejí a testují robotické kalhoty pro astronauty. Uplatní se pro budoucí mise na Měsíc a později na Mars. Speciální technologie by mohla astronautům pomoci s...

16. února 2026

Ostuda ve Sněmovně. Před 100 lety létaly při zasedání aktovky

Meziválečná Sněmovna sídlila v Rudolfinu. Poslanci se tam nastěhovali před 100...

Jako na premiéře divadelního představení. Tak vypadala před 100 lety atmosféra před první schůzí nově zvolené Poslanecké sněmovny. Galerie pražského Rudolfina byly 16. února 1926 beznadějně vyprodány...

16. února 2026

Zkuste si zkontrolovat správnou funkčnost Windows nebo procházet web bez myši

Ilustrační foto - myš

Zjistěte, kdy jste si založili svůj Google účet, jak zálohovat fotky z Google Fotek, zkuste procházet web bez myši, preventivně kontrolovat správnou funkčnost Windows s vestavěnými nástroji, rychle...

15. února 2026

Leslie Nielsen z Bláznivé střely se proslavil jako hvězda až na stará kolena

Leslie Nielsen ve filmu Suprhrdina – Z filmu Suprhrdina

Před 100 lety se narodil herec, jehož jméno si dnes většina diváků spojuje s neochvějnou tváří uprostřed absurdního chaosu. Leslie Nielsen se stal symbolem bláznivých parodií, přestože většinu...

15. února 2026

Pojďme si zkazit Valentýna pravdou o slavné romanci Anglický pacient

Těžko uvěřit, že od uvedení oscarového filmu Anglický pacient uběhne letos třicet let. A protože i v Technetu bychom rádi oslavili ekonomický záchytný bod mezi Vánocemi a Velikonocemi – Valentýna,...

14. února 2026

Konec polygamie, zrovnoprávnění žen: Turecko před 100 lety zrušilo šaríu

Otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk na archivní fotografii (11. května...

Moderní Turecká republika vznikla na podzim 1923, skutečný přelom v každodenním životě jejích obyvatel však přišel o tři roky později. Dne 17. února 1926 schválil parlament nový občanský zákoník,...

14. února 2026

Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin

Studentům komplikuje život na kolejích výskyt bakterií legionella. (5. prosince...

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v...

13. února 2026  13:57

Mezinárodní vesmírná stanice se vrátí k normálu. Vyrazila nová posádka

Start mise Crew-12 k Mezinárodní vesmírné stanici

V pátek 13. února dopoledne se vydala na cestu k Mezinárodní vesmírné stanici nová posádka složená ze dvou Američanů, Francouzky a Rusa. Americká NASA je nyní jediná, která může posádky na ISS...

13. února 2026  10:19,  aktualizováno  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.