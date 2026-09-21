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Kdysi odjížděl za železnou oponu. Slavný Delfín se po letech objevil v Praze

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  15:28
Po 23 letech do Prahy o víkendu dorazil legendární východoněmecký motorový vlak VT 18.16, přezdívaný Delfín. Jako expres Vindobona spojoval v době totality východní Německo, Prahu a Vídeň.

Zprávy z dráhy

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Jde o tutéž soupravu, která Prahou projela naposledy v roce 2003. Tehdy vypršela lhůta její technické prohlídky, jednotka byla odstavena a přešla do sbírky muzea Německých drah. Obnovy se v roce 2018 ujala nezisková společnost SVT Görlitz. Po převozu do Drážďan v roce 2019 trvala renovace sedm let a stála miliony eur, z velké části z veřejných dotací.

Delfín – východoněmecká motorová jednotka DR řady VT 18.16 přijíždí po 23 letech opět do Prahy
Delfín – východoněmecká motorová jednotka DR řady VT 18.16 přijíždí po 23 letech opět do Prahy
Delfín – východoněmecká motorová jednotka DR řady VT 18.16 přijíždí po 23 letech opět do Prahy
Delfín – východoněmecká motorová jednotka DR řady VT 18.16 přijíždí po 23 letech opět do Prahy
Interiér vozu, který si v době totality mohli užívat pouze vyvolení, kteří mířili za železnou oponu.
28 fotografií

Souprava má na každém konci motorový vůz a mezi nimi vložené vozy první a druhé třídy s jídelnou. Za přezdívkou Delfín stojí protáhlá příď s vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího. Vlak, který tehdy mířil za železnou oponu, měl pro mnoho Čechoslováků exotický nádech.

Na trase Vindobony jezdily tyto východoněmecké jednotky v letech 1966 až 1969 a znovu od roku 1972 až do roku 1979, kdy je nahradila klasická souprava tažená lokomotivou. Na československých kolejích se daly potkat ještě na počátku 80. let na spojích z Berlína a Lipska do Karlových Varů.

Jak v jednom z našich starších textů píše autor Radek Folprecht: „Východoněmecká motorová jednotka dostala označení VT 18.16. VT je zkratka z Verkehrs triebwagen, čísla potom ukrývala celkový maximální výkon dvou instalovaných dieselových motorů 1 800 koní (tj. 2 × 900 koní) a maximální povolenou rychlost 160 km/h.“ Více se o legendárním Delfínovi dozvíte zde:

OBRAZEM: Východoněmecký supervlak byl jako zjevení z jiného světa

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