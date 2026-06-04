Dvoudenní letecká show Aviatická pouť, která se poprvé konala na královéhradeckém letišti, přilákala tisíce návštěvníků. Čtyřiatřicátý ročník Aviatické pouti představil přes 40 letounů.
Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása
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Ruská Apšeronská úzkokolejka vznikla kdysi kvůli dopravě těženého dřeva, ale důležitou se stala i pro dopravu osobní. Dnes už tato železnice zdaleka není tak rozsáhlá jako dřív, nepěkné redukce z ní...
Nastal čas vrtulí. La Ferté-Alais je perla mezi evropskými airshow
Jeden z největších leteckých dnu v Evropě La Ferté-Alais se koná každoročně v květnu na jih od Paříže na letišti Cerny-La Ferte-Alais, které letos slaví 80 let od svého založení. Francouzi to berou...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Kodek, který odstartoval filmové pirátství na internetu, slaví 25 let
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD. Za...
Pokochejte se záběry letových ukázek letounů z Aviatické pouti. Byla to krása
Aviatická pouť 2026 představila divákům řadu pozoruhodných letounů. Nechyběly proudové stroje, vrtulníky, akrobacie, ale třeba ani Blériot Jana Kašpara či legendy druhé světové války. Právě...
Nový procesor AMD jsme vyzkoušeli v notebooku Legion, potlesk si nezaslouží
Na trh pomalu přicházejí další procesory nových generací a my se po Ultra X7 od Intelu tentokrát podíváme na Ryzen AI 7 od AMD. Ten byl tentokrát srdcem herního notebooku Lenovo Legion 7, což...
Těžilo se tu zlato a ještě zbylo. Teď tu testují i ukládání jaderného odpadu
Co by kamenem dohodil, je odtud vodní nádrž Slapy. Bývalý důl na zlato se nyní proměnil na podzemní laboratoř Josef. Provozuje ji ČVUT, ale zlato už tu netěží, i když by se nějaké našlo. Nyní zde...
Záhadná rána otřásla domy. Nad severovýchodem USA explodoval bolid
Obyvatele Nové Anglie na severovýchodě USA a sousední kanadské provincie New Brunswick v sobotu 30. května vyděsil denní bolid. Těleso široké 1 až 1,6 metru se ve výšce asi 60 kilometrů při průletu...
Microsoft ukázal destičku, která vám pověsí AI agenta třeba na krk
Microsoft prakticky nemluví o ničem jiném než o umělé inteligenci. Aspoň to tak vypadalo během jeho hlavní konference určené nejen pro vývojáře s názvem Build 2026. AI se propsalo i do nového...
Rýžová semínka slyší zvuk deště. Rozhodují se podle něj, kdy začít klíčit
Kdyby se vás někdo zeptal na přednosti rýže, asi byste jich dokázali vyjmenovat hromadu. Obsahuje spoustu vitamínů a minerálů, zato málo tuku. Je snadno stravitelná a levná. Dobře se skladuje. Že má...
Boeing se zřítil ještě před vzletem. Za zkázou stála jediná nenápadná závada
Přesně před 64 lety se vinou drobné technické poruchy nepodařil start jednomu z prvních proudových dopravních letounů. Boeing 707 francouzských aerolinek Air France se už během startu zřítil zpátky...
Jednu věc umělá inteligence nedodá. Instinkt, říká pilot Eurofighteru Typhoon
Jak digitální transformace, takzvaný combat cloud a nástup umělé inteligence proměňují práci bojových pilotů v kokpitu? Jsme svědky postupné cesty od ovládání letounu k řízení mise a správě dat. Jak...
Lidé pozorovali modrý mikroúplněk, který nebyl modrý ani malý
Názvy některých vesmírných úkazů pozorovaných ze Země nedávají příliš logický smysl. Platí to i pro úplněk, který nastal poslední květnový den. Ačkoliv byl označován jako modrý mikroúplněk, nebyl ani...
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Námořnictvo Spojených států chystá kuriózní test. Chce zkusit napájet svou základnu v Norfolku z jaderných reaktorů letadlové lodě Ford. Plovoucí atomová elektrárna má své výhody. Americké ozbrojené...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Na Měsíci mají vzniknout solární i jaderné elektrárny. NASA plánuje základnu
I přes částečné potíže s vývojem strojů, které mají na Měsíc dopravit lidskou posádku, NASA na konci května představila velké plány na vybudování tamní základny. Spolu s tím oznámila i další...
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