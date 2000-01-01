náhledy
Čínská společnost Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology představila obří nafukovací větrnou turbínu S1500, která dokáže vyrábět elektřinu i v odlehlých oblastech.
Autor: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, Profimedia.cz
Turbína připomíná vzducholoď, měří výšku třináctipatrové budovy a délku basketbalového hřiště. Během testovacího letu podle společnosti vyprodukovala jeden MWh energie.
Konstrukce využívá hlavní plynový vak naplněný heliem s prstencovým křídlem, které může využívat proudění vzduchu ve výšce až 1 500 metrů, kde vítr dosahuje vyšších a stabilnějších rychlostí.
Dvanáct generátorů přenáší vyrobenou elektřinu pomocí kotevních kabelů.
Tým konstruktérů používá lehké materiály, aby usnadnil přepravu a snížil výrobní náklady. Díky tomu dokáže turbína údajně zlevnit výrobu energie až o třicet procent oproti klasickým věžím.
Zařízení je vybaveno 12 generátory z nichž každý nabízí výkon 100 kilowattů.
Ve srovnání s tradičními větrnými turbínami na pevnině nevyžaduje vzdušný větrný energetický systém výstavbu věží s velkou kapacitou, ale má jednoduchou konstrukci, která může ušetřit 40 % materiálu.
Systém je také možné rychle přemístit, což ho činí vhodným pro pouště, ostrovy, těžební oblasti a další scénáře.
