V Číně zkouší nafukovací turbínu. Má být rychle přemístitelná
Čínská společnost Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology představila obří nafukovací větrnou turbínu S1500, která dokáže vyrábět elektřinu i v odlehlých oblastech. | foto: Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, Profimedia.cz
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...
Prohlédněte si tajné prostory pražského planetária, které návštěvník neuvidí
Současné nejmodernější planetárium na světě je v podstatě kompletně vyprodané od rána do večera na týdny dopředu a tak jsme se s naší návštěvou museli vmáčknout do dne, kdy probíhá servis a údržba. A...
Bitva u Trafalgaru se konala před 220 lety. Válku na moři ovlivňuje dodnes
V úterý uplyne 220 let od slavného vítězství Horatia Nelsona. Jeho slabší flotila rozdrtila silnější francouzsko-španělské loďstvo admirála Pierra-Charlese Villeneuva. Z historické řeže si lze stále...
KVÍZ: Víte, kde hledat vraky letadel? Některé zůstaly na místě pádu dodnes
Říká se, že pokud letadlo dobře vypadá, tak také dobře létá. Takovým letounům na kráse neubral ani fakt, že třeba musely nouzově přistát a staly se pak pomníkem dávné události. Při troše pátrání jsou...
Konec jedné éry. Armáda se rozloučila s posledním vrtulníkem Mi-8
Posledním přeletem přes kbelské letiště skončil 23. října provoz posledního vrtulníku Mi-8. Tento typ vrtulníků různých verzí sloužil v československé i české armádě od roku 1967. Zajišťovaly nejen...
Švédové zařadili první Gripen E. Mohl by uspět i jinde. Chystá se nástupce
Modernizovaná verze Gripenu je do značné míry úplně nové letadlo. S jejími prodeji to zpočátku vypadalo dost bledě. V poslední době se ovšem karta obrací. Koncern Saab už zároveň chystá systém, který...
Záchrana, která zničila. Národní manifest Karla I. otevřel cestu k 28. říjnu
Narodil se jako člen císařské rodiny obklopený vším, o čem se mnoha jiným dětem nesnilo. Přesto Karlova úloha v dějinách byla nezáviděníhodná a skončil jako vyhnanec.
Lovec ponorek Boeing P-8 Poseidon pomáhal hledat Titan i zmizelý let MH370
Specifickou kategorií letounů na letecké show RIAT 2025 v anglickém Fairfordu byly i stroje, představené pod mottem „Eyes in the Skies“, schopné sledovat nejen objekty ve vzdušném prostoru, ale i...
Mezihvězdný poutník, který prolétá naší soustavou, vzrušuje nejen astronomy
Je to teprve potřetí v celé historii lidstva, co jsme byli schopni objevit objekt, který do naší Sluneční soustavy pronikl zvenčí. Nyní se tento mezihvězdný poutník blíží k bodu své dráhy, kdy bude...
Masaryk nebyl sám. Co předcházelo vzniku Československa
Dnes pokládáme za samozřejmost, že žijeme ve vlastním státě, že se česky domluvíme na úřadech nebo že o své vládě rozhodujeme ve volbách. Za integritu českého národa však museli naši předkové bojovat...
Před 50 lety byly pořízeny první snímky z pekelného povrchu Venuše
Tento týden uplynulo přesně půl století od pořízení prvního snímku z povrchu jiné planety. Planeta, která je pojmenovaná po římské bohyni lásky, je však tak nepřístupná, že se to podařilo až...
Fyzikové vytvořili úplně nový druh ledu. Vznikl za tlaku dva gigapascaly
Házíme si ho do pití, bruslíme na něm, chladíme s ním poranění, nebo z něj dokonce vyřezáváme sochy. Řeč je o ledu, jednom z nejobyčejnějších materiálů na Zemi. Málokdo ví, že ho vědci rozeznávají...
Práce, která není pro každého. Byli jsme u kontroly drátů vysokého napětí
Máte pocit že pracujete pod napětím? Tak se pojďte podívat, jak technici EG.D provádějí kontrolu sekčního odpojovače na živém vedení 22 kV. Od jisté smrti je dělí spousta vybavení, přesných postupů a...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Nešťastný 24. říjen. Sovětský svaz přišel o dvě rakety i velitele raketových vojsk
Pro Sovětský svaz byl 24. říjen tak trochu zakletým datem, alespoň co se týká raketové techniky. V tento den přišel v různých letech o rakety R-9 a R-16. Při jednom výbuchu přišel o život i velitel...
