Z mysu Canaveral a z nedalekého Kennedyho vesmírného střediska NASA startovali astronauti na první průkopnické pilotované mise, zamířili k cestě na povrch Měsíce a pomohli postavit Mezinárodní vesmírnou stanici.

Největší americká kosmická základna Mys Canaveral se rozkládá na Floridě u městečka Titusvile. Přestože oficiální název celého komplexu zní Eastern Test Range (Východní zkušební střelnice), je běžněji znám pod názvem Cape Canaveral. Místo bylo vybráno pro svou nízkou hustotu osídlení a blízkost opuštěné námořní základny (Banana River Naval Air Station, nyní Patrick Air Base). To umožnilo starty raket s doletem 800 km a nakonec až 8 000 km.

Letecký pohled na startovací komplex 3 na mysu Canaveral v roce 1951

Provoz střelnice byl zahájen vypuštěním německé rakety V2 s americkým druhým stupněm 24. července 1950. Byla to první dvoustupňová raketa označovaní jako Bumper kombinující německou a americkou technologii, která byla před tím vyzkoušena již šestkrát, ale ve středisku White Sands. Dva z těchto pokusných letů proběhly bez prvního stupně.

„Bumper 7 byl připraven ke startu 19. července 1950, ale kvůli zpoždění při startu zůstala část nosiče V2 naplněná kapalným kyslíkem o devět hodin déle, než bylo plánováno. Výsledná vlhkost, která se nahromadila, způsobila, že se neotevřel ventil a start byl zrušen. Dělníci pak odstranili Bumper 7 ze startovací rampy k renovaci a nahradili ho Bumperem 8, který vzlétl právě 24. července 1950,“ připomínala Elaine Liston z Kennedyho vesmírného střediska.

Armádní inženýři tehdy zkombinovali raketu V2 jako první stupeň se zmenšenou verzí rakety Corporal z Laboratoře tryskového pohonu v kalifornské Pasadeně a vyvinuli tak první funkční dvoustupňovou raketu na kapalné palivo. V2 s WAC (zkratka pravděpodobně znamenala Without Attitude Control) Corporal na vrcholu se stala známou jako Bumper.

Připojování horního stupně WAC Corporal k nosiči V2 při kompletaci Bumperu 7 na startovacímu komplexu 3 v červenci 1950

Historie plná legend

Ze základny pro starty kosmických nosičů odstartoval v roce 1961 první americký astronaut Alan Shepard. Američané odtud vypustili také první civilní komunikační družici k dálkovému přenosu signálu Telstar 1, první umělou družici Marsu Mariner 9 či dvojici kosmických sond Voyager 1 a 2. První lety s lidskou posádkou pro NASA programy Mercury a Gemini startovaly ze startovacích ramp LC-5, LC-14 a LC-19.

V období let 1981 až 2011 odstartovalo z KSC k vesmírným misím 135 raketoplánů, z nichž dvě mise skončily katastrofou – v lednu 1986 krátce po startu explodoval raketoplán Challenger a v únoru 2003 se při návratu do zemské atmosféry rozpadla Columbia. Z KSC letos koncem května odstartovala kosmická loď Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX, která zakotvila na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) – jednalo se o historicky první let do vesmíru s lidskou posádkou v režii soukromé společnosti.

Jižní polovinu kosmodromu zaujímá základna pro starty kosmických nosičů, která patří vojenskému letectvu, severněji se nachází Kennedyho vesmírné středisko (KSC) patřící Národnímu úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

KSC zaujímá plochu o rozloze 580 km2, na které se nachází přes 700 budov a zařízení a je zde zaměstnáno na 10 000 lidí. Vesmírné středisko je oblíbeným cílem turistů a má i návštěvnické centrum, část území pokrývá přírodní rezervace. Nejvýznamnější a také největší budovou KSC je VAB (Vehicle Assembly Building), která je vysoká 160 metrů, její vnitřní objem je přes 3,5 milionu m3 a slouží jako raketová montážní hala.