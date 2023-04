Zlaté české ručičky – existuje to ještě?

Nemusíme se stydět, ačkoli chtělo by to být ve světě ještě víc vidět. Ale určitě existují pěkné české projekty, které mají velký mezinárodní dopad.

Je to paradox, nápady chodí, když je člověk zrovna nepotřebuje. Mozek začne věci spojovat ve chvíli, kdy mu dáte trochu volnost. Třeba při mytí nádobí.